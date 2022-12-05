ПЦБК поделилась опытом воспитания кадров на Пермском промышленном форуме

Новшеством форума стало присутствие 330 пермских школьников, которые посетили открытый урок с губернатором края Дмитрием Махониным. С главой региона смогли поговорить и ученики школы № 123, поскольку учебное заведение входит в число партнеров ПЦБК по реализации образовательного квартала #Нашпроект. Он направлен на раннюю профориентацию школьников, которые по специально разработанной программе получают дополнительные знания по экологии, экономике, инженерии и программированию. Всего у ПЦБК 15 партнеров по образовательно-производственному кластеру — это школы, колледжи, техникумы, вузы Прикамья и Свердловской области.