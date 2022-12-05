ПЦБК поделилась опытом воспитания кадров на Пермском промышленном форуме

Делегация ПЦБК присутствовала на основных сессиях, круглых столах и дискуссиях ПИПФ-2022. Эксперты в основном говорили о роли инженерно-технического персонала в работе предприятий Прикамья, развитии промкооперации, продвижении пермской продукции внутри страны и на зарубежных рынках, передает properm.ru.
Новшеством форума стало присутствие 330 пермских школьников, которые посетили открытый урок с губернатором края Дмитрием Махониным. С главой региона смогли поговорить и ученики школы № 123, поскольку учебное заведение входит в число партнеров ПЦБК по реализации образовательного квартала #Нашпроект. Он направлен на раннюю профориентацию школьников, которые по специально разработанной программе получают дополнительные знания по экологии, экономике, инженерии и программированию. Всего у ПЦБК 15 партнеров по образовательно-производственному кластеру — это школы, колледжи, техникумы, вузы Прикамья и Свердловской области.
В конце первого дня форума прошло заседание совета директоров промышленных предприятий при губернаторе региона. В нем принял участие и. о. генерального директора ПЦБК Андрей Третьяков. Участники поговорили о поддержке реального сектора экономики региона, научно-кадровом потенциале отрасли, инвестициях в нее и промышленной кооперации.
Третьяков выступил в качестве эксперта и спикера круглого стола «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли». ПЦБК непрерывно работает над модернизацией мощностей, чтобы наращивать производительность. В новых экономических реалиях выстраиваются дополнительные цепочки поставок оборудования, чтобы продолжать модернизацию. Например, сегодня компания взаимодействует с китайской технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ, при участии которой на ПЦБК реализуются проекты по обновлению оборудования.