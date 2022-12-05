Простила, но зря: ревнивый оскольчанин вылил на свою возлюбленную кипевший бульон

В ходе дела оказалось, что у пары часто возникали ссоры, и это уже не первый раз, когда женщина пишет заявление на своего возлюбленного. Однако на прошлом судебном заседании потерпевшая решила простить своего сожителя, поэтому всё закончилось примирением сторон.