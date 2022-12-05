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Простила, но зря: ревнивый оскольчанин вылил на свою возлюбленную кипевший бульон

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI

Белгородец из-за ревности облил возлюбленную кипевшим бульоном

С термическими ожогами тела женщина обратилась сначала в больницу, а потом — в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Мужчину задержали. При этом у пары уже были конфликты, которые довели до уголовного дела, но тогда женщина простила возлюбленного.

Вечером 3 ноября у пары возникла ссора на почве ревности. Женщина в тот момент готовила на кухне. Вспыливший оскольчанин взял кастрюлю с кипевшим бульоном и вылил его на свою возлюбленную. Потерпевшей пришлось самой отправиться в медучреждение, где врачи констатировали термический ожог. Женщина также обратилась в полицию.

В ходе дела оказалось, что у пары часто возникали ссоры, и это уже не первый раз, когда женщина пишет заявление на своего возлюбленного. Однако на прошлом судебном заседании потерпевшая решила простить своего сожителя, поэтому всё закончилось примирением сторон.

В этом случае мужчина может не избежать наказания. За умышленное причинение вреда здоровья средней тяжести ему грозит до пяти лет тюрьмы. Оскольчанин получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.

 

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