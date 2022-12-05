Простила, но зря: ревнивый оскольчанин вылил на свою возлюбленную кипевший бульон

Вечером 3 ноября у пары возникла ссора на почве ревности. Женщина в тот момент готовила на кухне. Вспыливший оскольчанин взял кастрюлю с кипевшим бульоном и вылил его на свою возлюбленную. Потерпевшей пришлось самой отправиться в медучреждение, где врачи констатировали термический ожог. Женщина также обратилась в полицию.
В ходе дела оказалось, что у пары часто возникали ссоры, и это уже не первый раз, когда женщина пишет заявление на своего возлюбленного. Однако на прошлом судебном заседании потерпевшая решила простить своего сожителя, поэтому всё закончилось примирением сторон.
В этом случае мужчина может не избежать наказания. За умышленное причинение вреда здоровья средней тяжести ему грозит до пяти лет тюрьмы. Оскольчанин получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.