Поездка в автобусе в Белгороде закончилась для пассажирки визитом в больницу

Белгородке пришлось обращаться в больницу после падения в автобусе. ДТП произошло в полдень 4 декабря на улице Конева. 58-летний водитель резко затормозил, а 54-летняя пассажирка упала.
Ещё одну аварию накануне зарегистрировали вечером в Старом Осколе на улице Шухова. 23-летний пешеход попал под колёса отечественного авто, когда переходил дорогу. Пешеход нарушил ПДД и пошёл на красный свет. Молодого человека госпитализировали.
В Алексеевке на улице Маяковского водитель ВАЗа не уступил дорогу 22-летнему парню, переходившему дорогу по нерегулируемой «зебре». Пешеход получил травмы.
Ранее сообщалось, что водитель «Газели» из Белгородской области насмерть сбил пешехода под Воронежем. В середине ноября под колёса автобуса в центре Белгорода попал пешеход. Он переходил дорогу в неположенном месте.