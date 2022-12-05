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Поездка в автобусе в Белгороде закончилась для пассажирки визитом в больницу

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI

Белгородка попала в больницу после резкого торможения автобуса

ДТП произошло 4 декабря на улице Конева. Водитель автобуса экстренно затормозил, а пассажирка упала, сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

Белгородке пришлось обращаться в больницу после падения в автобусе. ДТП произошло в полдень 4 декабря на улице Конева. 58-летний водитель резко затормозил, а 54-летняя пассажирка упала.

Ещё одну аварию накануне зарегистрировали вечером в Старом Осколе на улице Шухова. 23-летний пешеход попал под колёса отечественного авто, когда переходил дорогу. Пешеход нарушил ПДД и пошёл на красный свет. Молодого человека госпитализировали.

В Алексеевке на улице Маяковского водитель ВАЗа не уступил дорогу 22-летнему парню, переходившему дорогу по нерегулируемой «зебре». Пешеход получил травмы.

Ранее сообщалось, что водитель «Газели» из Белгородской области насмерть сбил пешехода под Воронежем. В середине ноября под колёса автобуса в центре Белгорода попал пешеход. Он переходил дорогу в неположенном месте.

Фото: УГИБДД по Белгородской области
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#Наталья Корявых#Происшествия#Автобус#Аварии#Пешеход#Белгородская область#ДТП
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