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Под Белгородом построят круглогодичный лагерь с атмосферой XVIII века

Сегодня, 13:43
Фото: правительство Белгородской области

Под Прохоровкой построят круглогодичный этнографический лагерь

Главной фишкой лагеря будет погружение в атмосферу XVIII века. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, данный проект является продолжением развития существующей инфраструктуры парка «Ключи».

В Прохоровском районе построят этнографический лагерь. Он будет рассчитан на 60 детей в возрасте 10-12 лет. Здесь планируется создать атмосферу поселений конца XVIII века. Ребята смогут подробнее изучать народные промыслы, традиционную одежду, фольклорные наполнения и быт, а также ведение домашнего хозяйства.

Стоит отметить, что на территории парка «Ключи» находятся этнографическая деревня Кострома, пчелопарк и парк живой природы.

Как мы писали ранее, лагерь будет состоять из шести спальных корпусов, медблока, кафетерия, корпуса бытового обслуживания, поста охраны, гаража и мельницы. Также планируются спортивные, развлекательные, событийные и тематические зоны.

Предполагается, что лагерь будет построен к 2024 году.

Фото: правительство Белгородской области
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Лагерь#Дети#Фольклор#Ключи
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