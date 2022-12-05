Под Белгородом построят круглогодичный лагерь с атмосферой XVIII века

В Прохоровском районе построят этнографический лагерь. Он будет рассчитан на 60 детей в возрасте 10-12 лет. Здесь планируется создать атмосферу поселений конца XVIII века. Ребята смогут подробнее изучать народные промыслы, традиционную одежду, фольклорные наполнения и быт, а также ведение домашнего хозяйства.
Стоит отметить, что на территории парка «Ключи» находятся этнографическая деревня Кострома, пчелопарк и парк живой природы.
Как мы писали ранее, лагерь будет состоять из шести спальных корпусов, медблока, кафетерия, корпуса бытового обслуживания, поста охраны, гаража и мельницы. Также планируются спортивные, развлекательные, событийные и тематические зоны.
Предполагается, что лагерь будет построен к 2024 году.