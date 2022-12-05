Под Белгородом построят круглогодичный лагерь с атмосферой XVIII века

В Прохоровском районе построят этнографический лагерь. Он будет рассчитан на 60 детей в возрасте 10-12 лет. Здесь планируется создать атмосферу поселений конца XVIII века. Ребята смогут подробнее изучать народные промыслы, традиционную одежду, фольклорные наполнения и быт, а также ведение домашнего хозяйства.