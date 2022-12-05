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Одноклассники объявили юбилейную премию «Самый ОК»

Сегодня, 15:36
Фото: ОК
В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года.

Голосование за номинантов 5-й премии «Самый ОК» стартовало 5 декабря — оно доступно в специальном мини-приложении. Пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2022 году. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу «ОК на связи!».

В каждой номинации — топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2022 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек.

Специально для премии Одноклассники выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации «Трек года» определяли по количеству прослушиваний композиций в ОК. Номинантов в «Блог года» — по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: «Сериал», «Шоу», «Трек», «Блог» и «Фильм». Номинация «Блог года» в этом году вернулась в премию.

ОК подведут итоги голосования 15 декабря. Лауреаты получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.

Номинанты премии «Самый ОК»

«Фильм года»:

  • «Молодой человек»,
  • «Ника»,
  • «Аманат»,
  • «Сердце пармы»,
  • «Многоэтажка».

«Хит года»:

  • ALEKS ATAMAN, FINIK «Снежинки»,
  • Ольга Серябкина «Бывшие»,
  • ANNA ASTI «По барам»,
  • Artik & Asti «Гармония»,
  • Kamazz «Как ты там».

«Сериал года»:

  • «Оффлайн»,
  • «Жиза»,
  • «Триггер 2»,
  • «Нулевой пациент»,
  • «Тетя Марта».

«Шоу года»:

  • «Ты супер!»,
  • «Импровизация»,
  • «Песни от всей души»,
  • «Битва поколений»,
  • «Голос. Дети».

«Блог года»:

  • «Оскар и Плюша»,
  • «Просто с Марией»,
  • «Популярная наука»,
  • «Неугомонная»,
  • «Варламов». 
#Общество
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