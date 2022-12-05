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Мужчину в Белгородской области убило неосторожное курение

Сегодня, 15:15
Фото: МЧС РФ
Житель Валуек сгорел в квартире. Пожар произошёл на минувшей неделе, сообщили в региональном управлении МЧС. Ещё одного человека удалось спасти.
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Пожар

3 декабря в Валуйках загорелась двухкомнатная квартира. По предварительным данным, к этому привело неосторожное курение. В результате пожара погиб 54-летний мужчина. В самой квартире обрушились потолочное перекрытие и кровля.

Схожая история произошла на следующий день в однокомнатной квартире в селе Новоуколово Красненского района. Однако в этом случае местного жителя 1969 года рождения успели спасти из огня.

В Белгороде на минувшей неделе пожар ликвидировали 2 декабря. Произошёл он в трёхкомнатной квартире по улице Вокзальной. К происшествию, по предварительной версии, привёл аварийный режим работы электрооборудования.

Всего за минувшую неделю службы МЧС потушили 29 пожаров.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Пожар#МЧС#Погибший#Неосторожное курение
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