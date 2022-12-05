Магнитно-резонансная томография и ее особенности

Как только вы заходите в кабинет, предварительно сдав лишние вещи и предметы, вас помещают в своеобразную колбу или трубу, где она открыта с обеих сторон. Магнитное поле будет действовать на все участки тела во время диагностики. Волны (лучи) ловят все молекулы, благодаря этому выводится изображение органа или ткани. Помните о том, что это все абсолютно безопасно. Однако времени понадобится много. Так что будьте готовы провести там определенное количество времени. Все же помните о том, что проводится диагностика органов. Ни в коем случае не паникуйте, чтобы не появилось учащенное дыхание. Это может помешать исследованию. После того как врач получит изображение и информацию, ему нужно будет провести расшифровку.