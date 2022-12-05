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Магнитно-резонансная томография и ее особенности

Сегодня, 18:43
Фото: 1MI
Магнитно-резонансная томография позволяет провести полную диагностику органов и тканей человека. Данная технология диагностики вполне безопасна для здоровья человека.

С помощью лучей просвечивается каждый слой структуры органа или тканей. В результате специалист может наблюдать четкое изображение необходимого органа. На данный момент МРТ пользуется большой популярностью. Это объясняется тем, что данная процедура обладает многочисленными преимуществами. Сейчас мы рассмотрим ее более подробно.

Есть ли противопоказания к процедуре

У МРТ, какой и у любой другой медицинской процедуры, есть определенные противопоказания. Вот основные из них:

  • Нельзя проводить процедуру, если у вас на или в теле имеется металлические компоненты. То есть в случае, когда есть металлический фиксатор или импланты и т. д.
  • Не рекомендуется делать МРТ, если вы находитесь в положении.
  • Запрещена данная процедура для людей, которые страдают клаустрофобией.
  • Процедура противопоказана тем, у кого на теле присутствуют татуировки.

Есть некие ограничения на время процедуры даже тем, кому она позволена:

  • необходимо снять с себя все металлические предметы;
  • необходимо смыть макияж перед процедурой;
  • стоит заранее освободить мочевой пузырь;
  • нельзя брать с собой электронные приборы.

К тому же очень часто в клиниках есть ограничения по весу. На процедуру могут записаться те, у кого он не превышает 120 кг. Узнать подробнее можно по телефону или на сайте клиники, например, в ФНКЦ ФМБА. Здесь можно провести запись и пройти консультацию онлайн.

Для чего делать МРТ

В основном, эта процедура необходима при таких проблемах в организме:

  • травма суставов;
  • проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
  • наличие грыжи между дисками;
  • проблемы в головном мозге;
  • заболевания внутренних органов.

Как проходит процедура

Как только вы заходите в кабинет, предварительно сдав лишние вещи и предметы, вас помещают в своеобразную колбу или трубу, где она открыта с обеих сторон. Магнитное поле будет действовать на все участки тела во время диагностики. Волны (лучи) ловят все молекулы, благодаря этому выводится изображение органа или ткани. Помните о том, что это все абсолютно безопасно. Однако времени понадобится много. Так что будьте готовы провести там определенное количество времени. Все же помните о том, что проводится диагностика органов. Ни в коем случае не паникуйте, чтобы не появилось учащенное дыхание. Это может помешать исследованию. После того как врач получит изображение и информацию, ему нужно будет провести расшифровку.

 

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Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов. Лицензия ФС-77-01-007313 от 30.09.2019 г.

 

 

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