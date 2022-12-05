Магнитно-резонансная томография и ее особенности

С помощью лучей просвечивается каждый слой структуры органа или тканей. В результате специалист может наблюдать четкое изображение необходимого органа. На данный момент МРТ пользуется большой популярностью. Это объясняется тем, что данная процедура обладает многочисленными преимуществами. Сейчас мы рассмотрим ее более подробно.
Есть ли противопоказания к процедуре
У МРТ, какой и у любой другой медицинской процедуры, есть определенные противопоказания. Вот основные из них:
Есть некие ограничения на время процедуры даже тем, кому она позволена:
К тому же очень часто в клиниках есть ограничения по весу. На процедуру могут записаться те, у кого он не превышает 120 кг. Узнать подробнее можно по телефону или на сайте клиники, например, в ФНКЦ ФМБА. Здесь можно провести запись и пройти консультацию онлайн.
Для чего делать МРТ
В основном, эта процедура необходима при таких проблемах в организме:
Как проходит процедура
Как только вы заходите в кабинет, предварительно сдав лишние вещи и предметы, вас помещают в своеобразную колбу или трубу, где она открыта с обеих сторон. Магнитное поле будет действовать на все участки тела во время диагностики. Волны (лучи) ловят все молекулы, благодаря этому выводится изображение органа или ткани. Помните о том, что это все абсолютно безопасно. Однако времени понадобится много. Так что будьте готовы провести там определенное количество времени. Все же помните о том, что проводится диагностика органов. Ни в коем случае не паникуйте, чтобы не появилось учащенное дыхание. Это может помешать исследованию. После того как врач получит изображение и информацию, ему нужно будет провести расшифровку.
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Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов. Лицензия ФС-77-01-007313 от 30.09.2019 г.