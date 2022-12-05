Центр психологической помощи в регионе организовал благотворительный фонд «Офицерская честь». В Центре работают четыре психолога. Специалисты помогают местным жителям справляться с тревожностью, учат бороться со стрессом. За последний месяц количество обращений в Центр выросло вдвое. В ноябре психологи провели с белгородцами 44 консультации.
В Белгородской области также работают центры поддержки жён и матерей военнослужащих. Он был создан Советом женщин Белгородской области. Местные жители обращаются в центр с вопросами по зачислению выплат и местонахождению военнослужащего.
Кроме того, белгородцы могут получить бесплатную психологическую помощь в отделениях МФЦ.
В регионе мобилизованные белгородцы получают выплату в 100 тыс. рублей. Также помощь оказывают детям мобилизованных. В ноябре более 2 тыс. детей получили выплату на питание в размере 9 тыс. рублей. Кроме того, на детей военнослужащих также положена ежемесячная финансовая помощь в размере 11 тыс. рублей. Поддержка рассчитана на время прохождения отцом военной службы или по достижении ребёнком трёхлетнего возраста.
Кроме того, право на получение выплаты имеет беременная жена военного. Срок беременности не должен быть меньше 180 дней. Сумма выплаты составляет 27 тыс. рублей.
Напомним, что мобилизованных освободили от уплаты земельного и имущественного налога на 2022 год.