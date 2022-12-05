В регионе мобилизованные белгородцы получают выплату в 100 тыс. рублей. Также помощь оказывают детям мобилизованных. В ноябре более 2 тыс. детей получили выплату на питание в размере 9 тыс. рублей. Кроме того, на детей военнослужащих также положена ежемесячная финансовая помощь в размере 11 тыс. рублей. Поддержка рассчитана на время прохождения отцом военной службы или по достижении ребёнком трёхлетнего возраста.