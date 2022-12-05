Критический риск: какие компании могут не успеть сдать детсады в срок в Белгороде

По данным регионального министра образования Андрея Милёхина, в Белгороде могут не успеть завершить капремонт порядка 10 детских садов. К примеру, речь идёт о детском саде № 85. По контракту завершить работы должны до 15 декабря. Но на прошлой неделе на объекте ещё не был выполнен ремонт подвала, фасада и кровли, не завершено благоустройство территории, а также укрепление фундамента.
Подрядчиком выступает компания «Никастройальянс». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в Белгороде с 2013 года и занимается строительством жилых и не жилых зданий. Руководитель и бенефициар — Николай Кашибадзе. По итогам 2021 года чистая прибыль организации составила 1,6 млн рублей. В 2022 году компания заключила восемь госконтрактов на 180 млн рублей. За капремонт детского сада № 85 фирма должна получить 90,5 млн рублей.
Следующее образовательное учреждение — детский сад № 23. Сдача запланирована на 15 декабря. Строительная готовность — 41%. На объекте на сегодняшний день не завершено благоустройство, внутренняя отделка, ремонт фасада и монтаж инженерных сетей. Работы выполняет компания «Миллениум». Предприятие зарегистрировано в Белгороде в 2014 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Шамик Вартанян, а бенефициар — Олеся Вартанян. В 2021 году организация отчиталась о чистой прибыли в размере 4 млн рублей. В текущем году предприятие заключило 13 госконтрактов на 306 млн рублей. Стоимость работ по капремонту детского сада № 23 — 62,5 млн рублей.
Проблемы есть по срокам и при капремонте детского сада № 16. Среди незавершённых работ - благоустройство территории, внутренняя отделка, ремонт фасада, а также повреждён асфальт. Подрядчик — компания «Стандарт Плюс». Предприятие работает в Белгороде с 2010 года и занимается оптовой торговлей прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. Руководитель и бенефициар — Алексей Сливка. В 2021 года чистая прибыль предприятия составила 257 тысяч рублей. За капремонт детского сада № 16 компания получит 34 млн рублей.
Могут не успеть завершить работы и по детскому саду № 12. Это должно произойти 15 декабря. В настоящее время строительная готовность — 46%. На объекте ещё не начали работы по замене ограждения, низкое качество укладки асфальта, незначительный объём благоустройства территории, также ещё не заказано технологическое оборудование для пищеблока и прачечной. Подрядная организация — «ПСК Вертикаль». Фирма работает в Белгороде с 2016 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Владислав Верещагин. 2021 год предприятие завершило с чистой прибылью в размере 774 тысячи рублей. Согласно документам госзакупки, стоимость работ по капремонту детского сада № 12 составила 31,7 млн рублей.
Следующее образовательное учреждение — детский сад № 48. Сдать объект должны 10 декабря. Строительная готовность — 66%. На прошлой неделе ещё не было завершено благоустройство территории, внутренняя отделка и ремонт фасада. Работы выполняет организация «Техстрой». Фирма зарегистрирована в Белгороде в 2020 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Татьяна Бабенко, а бенефициар — Виталий Ноздрин. В 2021 году чистая прибыль фирмы составила 1,2 млн рублей. Стоимость контракта на капремонт детского сада № 48 превысила 107 млн рублей.
Низкий темп работ и риск несвоевременного ввода отметил минобр и по капремонту детского сада № 35. Завершить работы должны 15 декабря, однако там до сих пор не завершили благоустройство территории, не установили МАФы, не отремонтировали фасад и не завершили внутреннюю отделку. Подрядчик — «Монтаж фасадных систем». Компания работает в Белгороде с 2015 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Алексей Юрков, а бенефициар — Мирослав Вензел. По итогам 2021 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 6,6 млн рублей. В 2022 году предприятие заключило 14 госконтрактов на 383 млн рублей. Среди них капремонт детского сада № 35. Стоимость договора — 96,2 млн рублей.
Могут не успеть завершить и капремонт детского сада № 41. Его должны сдать 15 декабря. На сегодняшний день строительная готовность — 70%. Среди незавершённых работ — благоустройство территории, внутренняя отделка, ремонт фасада и устройство септика для стока ливнёвых вод. Подрядчик на объекте — фирма «Еврострой». Предприятие работает в Белгородском районе с 2013 года. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Эдгар Херимян. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 1,5 млн рублей. В текущем году «Еврострой» заключил 10 госконтрактов на 390 млн рублей. Стоимость работ по капремонту детского сада № 41 — 48,9 млн рублей.
Низкий темп работ и по капремонту детского сада № 63. На объекте до сих пор не завершили благоустройство, внутреннюю отделку, ремонт фасада и не установили датчики слаботочных систем. Завершать работы должны до 25 декабря. Подрядная организация — «Престиж эстейт». Фирма работает в Белгороде с 2015 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Алексей Скитыба. В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 1000 рублей. Стоимость контракта по капремонту детского сада № 63 — 62,8 млн рублей.
Риск несвоевременного ввода специалисты отметили и по детскому саду № 66. Там ещё не уложен асфальт, не завершена внутренняя отделка и ремонт фасада. Строительная готовность — 60%. Объект должны сдать 25 декабря. Работы выполняет фирма «Белстройплюс». Предприятие зарегистрировано в Белгороде в 2015 году. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Роман Халенко, а бенефициар — Дмитрий Баранов. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 9 млн рублей. В 2022 году предприятие заключило 81 госконтракт на 1,3 млрд рублей. По договору за капремонт детского сада № 66 компания получит 117 млн рублей.
В зоне риска и капремонт детского сада № 1. Сдать объект должны 10 декабря. На 2 декабря строительная готовность составляла 47%. Среди незавершённых работ благоустройство территории, внутренняя отделка и ремонт фасада. Также ещё не начат ремонт хозпостройки. Подрядчик — фирма «Л+». Организация работает в Белгороде с 2018 года и занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель и бенефициар — Сергей Ермоленко. В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 7,5 млн рублей. В текущем году компания заключила четыре госконтракта на 456 млн рублей. Среди них капремонт детского сада № 1. Стоимость работ — 85,4 млн рублей.