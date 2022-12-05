Критический риск: какие компании могут не успеть сдать детсады в срок в Белгороде

Могут не успеть завершить работы и по детскому саду № 12. Это должно произойти 15 декабря. В настоящее время строительная готовность — 46%. На объекте ещё не начали работы по замене ограждения, низкое качество укладки асфальта, незначительный объём благоустройства территории, также ещё не заказано технологическое оборудование для пищеблока и прачечной. Подрядная организация — «ПСК Вертикаль». Фирма работает в Белгороде с 2016 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Владислав Верещагин. 2021 год предприятие завершило с чистой прибылью в размере 774 тысячи рублей. Согласно документам госзакупки, стоимость работ по капремонту детского сада № 12 составила 31,7 млн рублей.