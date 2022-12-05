Как погибал СССР: политический паралич, экономическая кома и танки на улицах

Наш проект «Антология кризисов» рассказывает о том, как современная Россия преодолевала кризисы и какие уроки из них извлекала. Распад СССР стал трагедией для миллионов людей, но одновременно позволил, сохранив мощную советскую культуру, промышленность, науку, построить на их базе новую, более свободную и открытую миру Россию.
Экономические причины краха СССР
Одним из факторов, запустивших распад СССР, стал тотальный дефицит. Нехватка рядовых товаров, обусловленная плановой экономикой, была характерна для всего советского периода. Цены устанавливались государством — зачастую ниже экономически обоснованных, и предложение не могло удовлетворить спрос. Объем выпуска любой продукции также планировался «сверху» и заранее, при такой системе невозможно было учесть постоянно меняющиеся запросы людей и количество потребителей.
Кроме того, в экономике существовал перекос в сторону «оборонки» и крупной промышленности, а выпуск «ширпотреба» считался делом десятым. Невозможность просто так купить красивую и стильную одежду, мебель и многие другие товары для обыденной жизни не могли не раздражать миллионы советских граждан.
Сама по себе неэффективная плановая экономика позволяла худо-бедно держаться на плаву, но решающим стало обрушение цен на нефть. Причем искусственное — под давлением США саудиты отказались лимитировать добычу, в результате на рынке образовался переизбыток «черного золота», и стоимость барреля поползла вниз. Валютные поступления от экспорта ресурсов позволяли СССР латать дыры в бюджете, и при их резком сокращении экономика начала уходить в штопор. Каждый из двух факторов не был гибельным, но их одновременное сочетание привело к коллапсу. Возможно, был шанс спастись, урезав расходы бюджета, но советское руководство предпочло закрывать проблемы многомиллиардными займами за рубежом.
Еще один удар нанесли экономические реформы 1987–1990 гг. Государство разрешило некоторые формы частного бизнеса и одновременно сохранило регулирование цен. Резко увеличилась эмиссия, и в итоге в экономике скопилась огромная масса необеспеченных товарами денег. В рыночных условиях в таком случае поднималась бы цена товара (как это и было в период гиперинфляции после ввода свободных цен 1 января 1992 года), но поскольку стоимость была фиксированной, продукция мгновенно сметалась с прилавков. Необходимое можно было достать из-под полы, но стоило оно во много раз дороже.
Стоять в очередях пришлось не только за импортными колготками, но и за самым насущным: хлебом, молоком, мылом, туалетной бумагой. Сначала в стране ввели ограничения в отпуске товаров в одни руки. Не помогло — люди брали с собой детей, родственников, занимали очередь по нескольку раз. Во многих регионах стали внедрять талоны на самые востребованные продукты: хлеб, сахар, мясо, алкоголь.
Недовольство советских граждан росло с каждым днем, а политики демократической волны умело этим пользовались, чтобы свалить партийное руководство и самим прийти к власти. В стране проходили многотысячные митинги, устраивались забастовки.
Чемодан, вокзал, Россия
В союзных республиках дела обстояли получше, чем в РСФСР — они традиционно снабжались лучше, таким образом государство еще с ленинских времен «покупало» лояльность местного населения. Однако на фоне перестроечных свобод и ослабления центральной власти местные политики пытались взять власть в свои руки под националистическими и сепаратистскими лозунгами. Недовольному коренному населению предлагалось легкое объяснение всех экономических проблем. Во всех бедах обвинялась союзная власть — якобы Москва обирает другие республики и забирает в общий бюджет львиную долю доходов. Вот объявим независимость — и деньги тут же польются рекой, такой нехитрый тезис внушался массам.
Виноватыми во всех бедах назначалось русское население как «оккупанты». Вначале русские (да и другие некоренные национальности) сталкивались с враждебностью тех, с кем еще недавно были соседями и друзьями, затем дело доходило до избиений, убийств и погромов. В итоге приходилось продавать жилье за бесценок или вовсе бросать и уезжать в Россию, особенно тяжелой эта ситуация была в среднеазиатских республиках.
Национальные конфликты, вспыхивавшие в сотнях уголков СССР, во многом были предопределены десятилетиями ранее. Еще со времен Ленина зачастую административные границы совершенно не совпадали с регионами компактного проживания национальностей, да и сталинское «переселение народов» сыграло не последнюю роль. В результате в одной республике могли быть перемешаны традиционно конфликтующие народы — например, преимущественно армянский Карабах-Арцах оказался в составе Азербайджана. Как только «железная рука» Москвы ослабла, много лет тлевшие конфликты вспыхнули как костер от канистры бензина.
Центробежные силы усиливались с каждым годом, союзное руководство не могло или не хотело с этим справиться. По стране прокатился вал кровавых побоищ, одни народы, одурманенные пропагандой, в слепой ярости резали других. О независимости в одностороннем порядке в 1990-91 годах объявили Литва, Латвия, Эстония, Армения и Грузия. Достигло пика противостояние избранного в 1991 г. президентов РСФСР Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачева. Но по сути, за громкими словами и лозунгами стояли практичные мотивы — новые элиты, управлявшие союзными республиками, хотели обогатиться за счёт приватизации народных богатств.
Горбачев предпринял последнюю попытку сохранить СССР. Предполагалось, что 20 августа 1991 года будет подписан новый Союзный договор о создании Союза Суверенных Республик — нового федеративного государства в составе РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана. Члены ССР получали гораздо больше самостоятельности, за центральной властью оставались в основном управление общей армией, финансовая система и так далее.
Последний вздох Красной Империи
Консервативные силы в ЦК КПСС крайне резко восприняли планы роспуска СССР. Министр обороны маршал Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков незадолго до даты подписания Союзного договора, в ночь с 18 на 19 августа сформировали Госкомитет по Чрезвычайному Положению (ГКЧП). Комитет объявил в стране чрезвычайное положение и сделал попытку отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. По одной версии, главу государства заблокировали в крымской резиденции Форос, по другой — он самоустранился от происходящих событий и пустил все на самотёк.
В Москву ввели армию, в ответ сторонники демократических сил построили баррикады возле Белого дома, где находился Ельцин — на тот момент он был лидером всех противников СССР.
Путч продлился всего три дня. Его участников подвела нерешительность и непоследовательность в действиях, а в истории навсегда остались кадры дрожащих рук Геннадия Янаева во время пресс-конференции. Военные могли бы легко подавить массовые протесты, но приказа так и не поступило. Не осмелились заговорщики и арестовать Ельцина — удачный шанс для этого был. Путчисты контролировали телевидение и радио, но никак не использовали этот козырь. Простым обывателям, опьяненным воздухом свободы, демократы казались харизматичными героями, а ГКЧП — олицетворением некомпетентности и дремучести руководства СССР.
Ситуация висела на волоске, многие политики колебались, на чью сторону встать. Колебалась и армия. По распоряжению ГКЧП был разработан план штурма Белого дома, его запланировали в ночь с 20 на 21 августа. Слухи об этот тут же поползли по Москве, начались столкновения протестующих и солдат. Команды на штурм в итоге так и не поступило, хотя все группы были на своих позициях и ждали лишь единственного сигнала. Никто из путчистов попросту не решился взять на себя ответственность и дать приказ, понимая, что штурм обернется колоссальными жертвами. Это и предопределило крах заговора. Командующие авиацией, ВДВ, флота отказались подчиняться ГКЧП, войска вывели из города, а уже 22 августа путчистов стали арестовывать. Власть в России перешла к Ельцину и его сподвижникам, а какое-либо централизованное управление Советским Союзом было парализовано — Горбачев стал номинальной фигурой.
8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры РСФСР, Белоруссии и Украины подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Советского Союза по факту больше не существовало. А с 26 декабря его не стало официально.
Возвращение на мировую арену
Событие повлияло на политическую обстановку во всем мире. Советский Союз внушал уважение, а кому-то и страх своей мощью. С его распадом западные страны посчитали Россию слабым игроком, ведь она столкнулась с катастрофическим падением в экономике. Но кризисы выявляют не только слабые стороны, но и сильные. Трагедия развала великой страны дала шанс на модернизацию государства.
— Россия вошла в новую эпоху, имея великие советские достижения: космос, культуру, образование и медицину, науку
— Страна открылась для мировой экономики и культуры
— Появилась возможность провести экономические реформы.
— В России появилась собственная Конституция, в которой были закреплены основные права и свободы граждан. Впервые в ней была гарантирована свобода слова.
— Выборы в органы власти в России стали демократическими, альтернативными. Люди убедились, что их голос что-то значит.