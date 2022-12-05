Итоги мобилизации в Белгородской области

Жаловались люди и на то, что мобилизованных направляют на службу не по специальности в военном билете. Гладков отметил, что нарушения закона в случае со сменой специальности нет. Он добавил, что есть реестр должностей, которые могут меняться в соответствии с приказами Минобороны. Решения принимаются командиром части.