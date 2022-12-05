Итоги мобилизации в Белгородской области

22 сентября губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о частичной мобилизации в Белгородской области. Согласно постановлению, главы муниципальных образований должны были оказать содействие местным военкоматам. Региональное министерство здравоохранения обязали определить порядок прохождения медосвидетельствования и диагностических исследований для призывников по месту жительства.
В этот же день в Старом Осколе начался сбор первых резервистов. Они стояли около ДК «Молодёжный». Повестки старооскольцам вручили накануне. На следующий день очередная группа мобилизованных отправилась к месту распределения из Белгорода.
Жители региона утверждали, что мероприятия по частичной мобилизации проходят не столь слаженно. Мобилизованных парней перемещали из одной части в другую из-за невозможности разместить. Им приходилось спать в автобусе. Глава региона заявил, что знает о ситуации, что о мужчинах уже по возможности позаботились и что такого впредь повториться не должно.
В сентябре стало известно, что всего за несколько дней к главе региона поступило более 600 обращений, связанных с частичной мобилизацией. Все жалобы власти области отработали с военкоматом. В итоге, оказалось, что 75 белгородцам повестки вручили ошибочно. В каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий.
Не обошлось и без других нарушений. К примеру, в Белгороде пытались мобилизовать парня с одной почкой. Тогда Гладков поручил региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову наладить работу с военкоматами и не тревожить людей без разбора. В целом, домой из воинских частей удалось вернуть более 150 мобилизованных.
Жаловались люди и на то, что мобилизованных направляют на службу не по специальности в военном билете. Гладков отметил, что нарушения закона в случае со сменой специальности нет. Он добавил, что есть реестр должностей, которые могут меняться в соответствии с приказами Минобороны. Решения принимаются командиром части.
С начала частичной мобилизации в Белгородской области решили финансово поддержать мобилизованных и членов их семей. Так, женщина, которая родила ребёнка после 21 сентября 2022 года, имеет право получить 50 тысяч рублей. Также власти предоставляют ежемесячно выплаты на питание детей в размере 3000 рублей.
Средства получают непосредственно и сами мобилизованные. Им выплатили по 100 тысяч рублей единовременно. В бюджете на эти цели было предусмотрено 350 млн рублей.
Деньги также получили и 103 пары, которые решили в ускоренном порядке зарегистрировать брак с мобилизованными. Семьям выплатили по 100 тысяч рублей. Средства направили из личных сбережений депутатов Белгородской облдумы.