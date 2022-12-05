«Гром в декабре»: как Белгородская область живёт в условиях постоянных обстрелов

Как рассказала жительница посёлка Уразово Валуйского горокруга, она схватила тревожный чемоданчик, будучи в одной ночнушке. В этот момент начали вылетать окна. Другие жители населённого пункта тоже прячутся от обстрелов. Как рассказал молодой местный житель, родителей не было дома, а они с сестрой во время обстрела ползли по полу, чтобы спрятаться в другой комнате.