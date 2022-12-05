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«Гром в декабре»: как Белгородская область живёт в условиях постоянных обстрелов

Сегодня, 10:32
Фото: кадр из видео "Россия 1"

На федеральном ТВ показали сюжет об обстрелах в Белгородской области

Журналисты федерального телевидения побывали в регионе и рассказали, как живут белгородцы в условиях постоянных обстрелов. Сюжет появился на канале «Россия 1».
Сюжет
СВО

Журналисты федерального телевидения побывали в Белгородской области и показали, как над Белгородом сбивают ракеты и как живут люди в условиях постоянных обстрелов.

«Гром в декабре почти каждый день», — с этих слов начинается репортаж журналиста. На видео попала и работа ПВО с характерным следом в небе. Расчёты противовоздушной обороны справляются, но на землю всё равно падают осколки, а иногда и кассетные боеприпасы.

Как рассказала жительница посёлка Уразово Валуйского горокруга, она схватила тревожный чемоданчик, будучи в одной ночнушке. В этот момент начали вылетать окна. Другие жители населённого пункта тоже прячутся от обстрелов. Как рассказал молодой местный житель, родителей не было дома, а они с сестрой во время обстрела ползли по полу, чтобы спрятаться в другой комнате.

Люди, живущие в приграничных сёлах, уже могут отличить летящие снаряды по звуку. Многие сделали запасы в погребах: не только еда, но и лекарства, свечи, вода.

Похожая ситуация наблюдается и в селе Красное. До границы с Украиной меньше километра. Позиции ВСУ находятся буквально за огородами, а участки местных жителей усеяны осколками от снарядов.

Также в репортаж попал и организованный блокпост. Бойцы вскоре отправятся на передовую, а те, кто участвовал в СВО, смогут некоторое время отдохнуть. Военнослужащим помогают рядовые белгородцы — собирают гумпомощь. Привозят бельё, носки, средства гигиены.

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#Наталья Корявых#Общество#СВО#Белгородская область#Обстрел ВСУ#Обстрелы
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