«Гром в декабре»: как Белгородская область живёт в условиях постоянных обстрелов

Журналисты федерального телевидения побывали в Белгородской области и показали, как над Белгородом сбивают ракеты и как живут люди в условиях постоянных обстрелов.
«Гром в декабре почти каждый день», — с этих слов начинается репортаж журналиста. На видео попала и работа ПВО с характерным следом в небе. Расчёты противовоздушной обороны справляются, но на землю всё равно падают осколки, а иногда и кассетные боеприпасы.
Как рассказала жительница посёлка Уразово Валуйского горокруга, она схватила тревожный чемоданчик, будучи в одной ночнушке. В этот момент начали вылетать окна. Другие жители населённого пункта тоже прячутся от обстрелов. Как рассказал молодой местный житель, родителей не было дома, а они с сестрой во время обстрела ползли по полу, чтобы спрятаться в другой комнате.
Люди, живущие в приграничных сёлах, уже могут отличить летящие снаряды по звуку. Многие сделали запасы в погребах: не только еда, но и лекарства, свечи, вода.
Похожая ситуация наблюдается и в селе Красное. До границы с Украиной меньше километра. Позиции ВСУ находятся буквально за огородами, а участки местных жителей усеяны осколками от снарядов.
Также в репортаж попал и организованный блокпост. Бойцы вскоре отправятся на передовую, а те, кто участвовал в СВО, смогут некоторое время отдохнуть. Военнослужащим помогают рядовые белгородцы — собирают гумпомощь. Привозят бельё, носки, средства гигиены.