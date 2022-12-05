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Глава коммунального предприятия в Старом Осколе уволился после 12 лет работы

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
увольнение из администрации
Сергея Куца заменил Константин Трощилов, ранее работавший с экс-главой Белгорблагоустройства Андреем Бубело, пишет «Абирег». Сам Бубело с конца ноября является первым заместителем главы администрации горокруга.

Первый заммэра Старого Оскола Андрей Бубело начал штатные перестановки, сообщает издание. С должности главы коммунального предприятия города после 12 лет работы ушёл Сергей Куц.

Его заменил Константин Трощилов. Интересно, что ранее он работал с Бубело в Белгороде.

В конце ноября в администрации Старого Оскола снова изменили структуру. Андрей Бубело начал руководить департаментом ЖКХ.

Сам чиновник ранее был главой БГБ в Белгороде. Правда, в этой должности он проработал недолго — с февраля по июль 2020 года.

Андрей Бубело ушёл с поста гендиректора управления «Белгорблагоустройство»
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#Администрация#Увольнение#Наталья Корявых#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей Бубело
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