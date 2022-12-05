Глава коммунального предприятия в Старом Осколе уволился после 12 лет работы

Первый заммэра Старого Оскола Андрей Бубело начал штатные перестановки, сообщает издание. С должности главы коммунального предприятия города после 12 лет работы ушёл Сергей Куц.
Его заменил Константин Трощилов. Интересно, что ранее он работал с Бубело в Белгороде.
В конце ноября в администрации Старого Оскола снова изменили структуру. Андрей Бубело начал руководить департаментом ЖКХ.
Сам чиновник ранее был главой БГБ в Белгороде. Правда, в этой должности он проработал недолго — с февраля по июль 2020 года.