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Гладков высказался о нехватке водителей снегоуборочной техники в Белгородской области

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области во время оперсовещания поручил забрать снегуборочную технику в районах, где она простаивает.

За неделю от белгородцев поступило большое количество жалоб на уборку снега. В связи с этим, губернатор поручил провести проверку работы снегоуборочной техники в муниципалитетах.

Предложение следующее — проводим проверку, где не успели набрать водителей за всё это время, технику забираем. Всю технику, которая будет стоять, которую купили за областные деньги и раздали районам.
Вячеслав Гладков

При этом губернатор подчеркнул, что не будет принимать жалоб от глав на нехватку техники.

Там, где не нашли водителя и где техника просто стоит - значит, она не нужна. Мы её перераспределим в муниципалитеты, где она требуется. А затем попробуйте, уважаемые главы, если это произойдёт, сказать, что у вас не хватило техники или хоть одна жалоба поступит на вашу некачественную работу. Мы потратили огромнейшие деньги, 2 млрд рублей. Почему я должен сидеть и слушать жалобы от населения, что вы не убираете улицы?
Вячеслав Гладков

Напомним, что главы районов также должны лично отчитываться губернатору об уборке снега.

Главы районов Белгородской области будут лично отчитываться Гладкову об уборке снега
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Уборка снега#Коммунальная техника
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