Гладков высказался о нехватке водителей снегоуборочной техники в Белгородской области

За неделю от белгородцев поступило большое количество жалоб на уборку снега. В связи с этим, губернатор поручил провести проверку работы снегоуборочной техники в муниципалитетах.
Предложение следующее — проводим проверку, где не успели набрать водителей за всё это время, технику забираем. Всю технику, которая будет стоять, которую купили за областные деньги и раздали районам.
Вячеслав Гладков
При этом губернатор подчеркнул, что не будет принимать жалоб от глав на нехватку техники.
Там, где не нашли водителя и где техника просто стоит - значит, она не нужна. Мы её перераспределим в муниципалитеты, где она требуется. А затем попробуйте, уважаемые главы, если это произойдёт, сказать, что у вас не хватило техники или хоть одна жалоба поступит на вашу некачественную работу. Мы потратили огромнейшие деньги, 2 млрд рублей. Почему я должен сидеть и слушать жалобы от населения, что вы не убираете улицы?
Вячеслав Гладков
Напомним, что главы районов также должны лично отчитываться губернатору об уборке снега.