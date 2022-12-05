Гладков требует выяснить, почему белгородские медики-студенты уезжают из области

В ходе оперативного совещания глава региона Вячеслав Гладков поручил главе минздрава Андрею Иконникову и министру образования Андрею Милёхину организовать встречу с базовым белгородским вузом. Губернатор хочет услышать итоги работы за год.
Нужно несколько месяцев для того, чтобы специалист, который получил образование, пришёл в отрасль. Ежегодно медицинский институт выпускает 600 врачей. Вопрос, который я задаю второй год: «Где эти замечательные специалисты, и почему они до сих пор не пришли в отрасль?».
Вячеслав Гладков
Губернатор также поинтересовался, почему область вынуждена тратить огромные деньги для того, чтобы привозить специалиста из другого региона.
Почему наша молодёжь выбирает курский мединститут, а не наш? Почему наша молодёжь выбирает московские институты, воронежские? Почему наша молодёжь, которую мы воспитали, вложили деньги, уходит в другие регионы? Чем Курская область лучше Белгородской? Мне нужно понимать. Я готов меняться, готов делать, чтобы мы были лучше. Мне нужно понять, в чём мы хуже. Я это хочу услышать от наших вузов.
Вячеслав Гладков
Гладков также рассказал, что даже взял дополнительного советника, который будет заниматься вопросами высшего образования.