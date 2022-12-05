«Это разрыв мозга»: Гладков недоволен второй сменой в белгородских школах на дистанте

Губернатор Вячеслав Гладков возмутился второй сменой в белгородских школах, когда идёт дистанционное обучение. Глава региона потребовал у министерства образования области избавиться от данной практики после массовых жалоб от родителей.
Как заявил Гладков, важно дать школьникам знания, а не переносить занятия ради комфорта какого-либо человека. По его словам, он хочет лично разобраться в каждом случае, где педагоги считают, что вторая смена необходима.
«Почему во время дистанционного обучения в школах существует вторая смена? Мне кажется, это просто разрыв мозга», — сказал губернатор.
Чиновник также напомнил, что уровень зарплаты у учителей, несмотря на дистанционку, сохраняется. Никто не давал задач, чтобы переносить уроки.
Ранее глава региона рассказал, что его сын тоже учится дистанционно во вторую смену. Гладкову родители жаловались на две смены в школе. Тогда губернатор посчитал, что это связано с загруженностью учителей.
В приграничных районах, в Белгороде и Яковлевском горокруге дистанционное обучение продлили до 24 марта 2023 года. В детсадах работают дежурные группы.