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«Это разрыв мозга»: Гладков недоволен второй сменой в белгородских школах на дистанте

Сегодня, 13:53
Фото: 1MI
Дистанционное обучение в школах

Гладков недоволен второй сменой в белгородских школах во время дистанта

Глава региона поручил разобраться, почему во время дистанционного обучения часть детей вынуждена подключаться к урокам во второй половине дня. Вопрос обсудили во время утреннего совещания в региональном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков возмутился второй сменой в белгородских школах, когда идёт дистанционное обучение. Глава региона потребовал у министерства образования области избавиться от данной практики после массовых жалоб от родителей.

Как заявил Гладков, важно дать школьникам знания, а не переносить занятия ради комфорта какого-либо человека. По его словам, он хочет лично разобраться в каждом случае, где педагоги считают, что вторая смена необходима.

«Почему во время дистанционного обучения в школах существует вторая смена? Мне кажется, это просто разрыв мозга», — сказал губернатор.

Чиновник также напомнил, что уровень зарплаты у учителей, несмотря на дистанционку, сохраняется. Никто не давал задач, чтобы переносить уроки.

Ранее глава региона рассказал, что его сын тоже учится дистанционно во вторую смену. Гладкову родители жаловались на две смены в школе. Тогда губернатор посчитал, что это связано с загруженностью учителей.

В приграничных районах, в Белгороде и Яковлевском горокруге дистанционное обучение продлили до 24 марта 2023 года. В детсадах работают дежурные группы.

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#Наталья Корявых#Школы#Дистанционное обучение в школах#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Вторая смена#Учителя
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