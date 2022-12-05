Единый платёжный документ для родителей дошкольников ввели в Белгородской области

В Белгородской области в тестовом режиме ввели единый платёжный документ для родителей дошкольников. Услугу «Родительская плата» можно найти в информационной системе «Виртуальная школа» в разделе «Платежи».
Протестировать такую систему уже могут родители воспитанников детского сада № 16 Белгорода и Сретинского детсада Яковлевского горокруга.
Система автоматически собирает все расходы родителей в сфере образования детей, в числе которых может быть оплата питания, кружков и секций, посещения детского сада и лагеря. Теперь родителям не придётся оплачивать каждую услугу, все расходы будут находиться в едином платёжном документе.
После успешного тестирования упрощённая система оплаты появится во всех образовательных учреждениях региона.