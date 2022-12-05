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Единый платёжный документ для родителей дошкольников ввели в Белгородской области

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Родители смогут оплатить все образовательные услуги детей онлайн в один клик. В пресс-службе регионального правительства отметили, что тестовый режим ЕПД уже внедрили в двух детских садах Белгорода и Яковлевского горокруга.

В Белгородской области в тестовом режиме ввели единый платёжный документ для родителей дошкольников. Услугу «Родительская плата» можно найти в информационной системе «Виртуальная школа» в разделе «Платежи».

Протестировать такую систему уже могут родители воспитанников детского сада № 16 Белгорода и Сретинского детсада Яковлевского горокруга.

Система автоматически собирает все расходы родителей в сфере образования детей, в числе которых может быть оплата питания, кружков и секций, посещения детского сада и лагеря.  Теперь родителям не придётся оплачивать каждую услугу, все расходы будут находиться в едином платёжном документе.

После успешного тестирования упрощённая система оплаты появится во всех образовательных учреждениях региона.

#Общество#Белгородская область#Единый платёжный документ#Детсад#Квитанции#Оплата
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