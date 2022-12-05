Единый платёжный документ для родителей дошкольников ввели в Белгородской области

Система автоматически собирает все расходы родителей в сфере образования детей, в числе которых может быть оплата питания, кружков и секций, посещения детского сада и лагеря. Теперь родителям не придётся оплачивать каждую услугу, все расходы будут находиться в едином платёжном документе.