Две УК под Белгородом задерживали зарплату сотрудникам

Две управляющие компании оказались в поле зрения прокуратуры из-за нарушения законодательства об оплате труда. Руководство обеих УК задерживало зарплату.
Речь идёт в том числе об ООО «Рем-Жильё». Согласно трудовому договору, УК обязана выплачивать средства дважды в месяц, однако делала это только один раз. Также компания задерживала зарплату. Таких фактов зафиксировали 178.
Аналогичное нарушение совершила и «Городская управляющая компания». В 13 случаях работники получили деньги позже установленного срока. Кроме того, в коллективных договорах не были прописаны нормы порядка индексации зарплаты.
Прокуратура возбудила административные дела в отношении виновных должностных лиц. В адрес руководителей организаций внесли представления.