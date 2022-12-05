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Две УК под Белгородом задерживали зарплату сотрудникам

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
Нарушение зафиксировали прокуроры. Заведены административные дела, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Две управляющие компании оказались в поле зрения прокуратуры из-за нарушения законодательства об оплате труда. Руководство обеих УК задерживало зарплату.

Речь идёт в том числе об ООО «Рем-Жильё». Согласно трудовому договору, УК обязана выплачивать средства дважды в месяц, однако делала это только один раз. Также компания задерживала зарплату. Таких фактов зафиксировали 178.

Аналогичное нарушение совершила и «Городская управляющая компания». В 13 случаях работники получили деньги позже установленного срока. Кроме того, в коллективных договорах не были прописаны нормы порядка индексации зарплаты.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении виновных должностных лиц. В адрес руководителей организаций внесли представления.

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#Наталья Корявых#Управляющие компании#Зарплата#Нарушение#Общество#Шебекино#Белгородская область#Прокуратура
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