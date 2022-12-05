БСК предоставляет оплачиваемый выходной молодым отцам

Не оставляет без поддержки БСК и мам в декрете. Ежемесячно женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком получают пособия от предприятия. Предусмотрены компанией специальные выплаты и льготы многодетным матерям, одиноким, имеющим детей-инвалидов. Помогает БСК и в компенсации части средств, затраченных на медицинские услуги; в санатории-профилактории «Ольховка» существует специальная путевка «Мать и дитя», воспользовались которой в этом году около 150 работающих мам.