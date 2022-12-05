«Больше терпеть не буду». Гладков поручил достроить все проблемные ФАПы за неделю

Первым о ходе строительства двух ОСВ в Белгороде сообщил врио мэра Валентин Демидов. По его словам, здание по адресу Орлова, 82 находится в высокой степени готовности. Тем не менее, офис до сих пор не подключен к газу. Срок завершения работ — 20 декабря.
Что касается ОСВ на улице Молодёжная, 13а, то там картина хуже.
Установлен модуль, благоустройство в границах выполнено на 45%. Сети водоснабжения и электроэнергии построены, но без подключения. По газу тоже проблемы — требуется подключение мощности. Срок завершения работ не определён, но, на наш взгляд, объект переносить нужно на следующий год.
Валентин Демидов
Как отметил министр здравоохранения Андрей Иконников, переносить сроки сдачи ОСВ нельзя — могут возникнуть проблемы с лицензированием.
По всем объектам мы лицензию уже вряд ли получим. Обещали все сдать к 1 ноября, но ни один ФАП мы до сих пор не приняли.
Андрей Иконников
Ситуацию также прокомментировал замгубернатора Владимир Базаров. По его мнению, все ОСВ будут введены в срок. Тут уже в замешательстве оказался губернатор Вячеслав Гладков.
А как мы их введём? Без газа, воды? Мы должны сдать эти объекты, чтобы провести лицензирование. Нам нужно время — хотя бы неделю-две. Мы как всё это будем проводить? То, что я сейчас вижу, — там месяц работ. У меня слов нет. Мы договаривались, что все объекты будут сданы к началу декабря. Не понимаю, каким образом вы всё будете решать.
Вячеслав Гладков
Глава региона подчеркнул, что с ноября каждую неделю слышал про ФАПы одно и то же. Губернатор потребовал, чтобы объекты, которые не могут построить уже несколько месяцев, завершили за неделю — до следующего понедельника.
Больше терпеть я это не буду. Это последняя неделя по ФАПам. Я терпел в 2021 году, вы меня убеждали, что в этом году всё будет идеально. А стало ещё хуже. Проще, чем ФАП, объекта в принципе не существует. Решение принимать буду прямо на следующем совещании. На вашем месте я бы снял всех работников с других объектов.
Вячеслав Гладков
Не лучше ситуация и в других муниципалитетах. Так, например, в Белгородском районе вопросы по всем девяти строящимся ФАПам: практически все объекты не подключены к сетям. Таким образом, за неделю всё достроить можно, но вот с лицензированием однозначно возникнут проблемы. Гладков счёл произошедшее «катастрофой».
Более-менее ситуация с ФАПами обстоит в Губкине. А где-то, как в Русской Халани, работы вообще практически не начинались. В любом случае, большая часть объектов до конца года сдана, скорее всего, не будет.
Не будет ничего построено. Я даже в этом не сомневаюсь. Как я понимаю, у нас с вами катастрофа. Шансы, что до конца года эти объекты будут введены в эксплуатацию — практически минимальные. Доклады, которые я слышал от вас, мягко говоря, не соответствуют действительности. Два объекта вы физически не сделаете — это невозможно. Просто невозможно. Скорее всего, вы сорвёте порядка десяти объектов. Я не буду менять решения. Мы договорились, что в понедельник точно так же пройдёмся по всем объектам. Большего позора, чем сейчас, я не слышал. Обман на 90%.
Вячеслав Гладков
Губернатор пообещал лично выйти на все объекты, чтобы проверить ход работ.
Отметим, что в Белгородской области всю осень, а теперь уже и зиму не могут достроить ФАПы и ОСВ. По словам Андрея Иконникова, по состоянию на 21 ноября этого года 27 объектов из 37 рискуют не получить лицензию вовремя. Подробнее о том, кто и как строит проблемные объекты — в отдельном материале.