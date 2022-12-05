«Больше терпеть не буду». Гладков поручил достроить все проблемные ФАПы за неделю

Отметим, что в Белгородской области всю осень, а теперь уже и зиму не могут достроить ФАПы и ОСВ. По словам Андрея Иконникова, по состоянию на 21 ноября этого года 27 объектов из 37 рискуют не получить лицензию вовремя. Подробнее о том, кто и как строит проблемные объекты — в отдельном материале.