Более 800 объединений добровольцев работает в Белгородской области

5 декабря в России отмечается День добровольца. В честь праздника в правительстве Белгородской области рассказали, что в регионе работает более 800 волонтёрских объединений.
В этом году появились новые: «10 круг», «Солдатский привал», «Брёвна31». Они предоставляют необходимую помощь беженцам и военнослужащим.
Также по всей области размещены филиалы, взаимодействующие с ключевыми общественными организациями, такими как «Волонтёры Культуры», «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Скорая молодёжная помощь», «Лиза Алерт», «Новое Поколение», «Серебряные волонтёры Белгородчины».
Сегодня в регионе продолжаются работы в рамках волонтёрских акций #МЫВМЕСТЕ и «Время помогать». Первая направлена на помощь вынужденным переселенцам, а вторая — на поддержку мобилизованных и их семей.
Обучение волонтёров и организаторов, а также другие работы и сопровождение мероприятий организует ресурсный центр развития добровольчества Центра молодёжных инициатив.
Волонтёров с их праздником успел поздравить губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении в соцсетях.
Волонтёры — это те люди, которые делятся самым ценным, что есть у каждого из нас: своим временем, своими компетенциями и знаниями, другими ресурсами, в том числе, извините, и денежными средствами. И мы все безмерно благодарны этим людям, нашим замечательным волонтёрам. Дай бог, чтобы у них в жизни все складывалось хорошо!
Вячеслав Гладков