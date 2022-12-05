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Более 800 объединений добровольцев работает в Белгородской области

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI

Гладков поздравил белгородцев с Днём добровольца

В пресс-службе правительства Белгородской области рассказали, что в регионе насчитывается более 800 добровольческих объединений. Есть те, которые появились в этом году.

5 декабря в России отмечается День добровольца. В честь праздника в правительстве Белгородской области рассказали, что в регионе работает более 800 волонтёрских объединений.

В этом году появились новые: «10 круг», «Солдатский привал», «Брёвна31». Они предоставляют необходимую помощь беженцам и военнослужащим.

Также по всей области размещены филиалы, взаимодействующие с ключевыми общественными организациями, такими как «Волонтёры Культуры», «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Скорая молодёжная помощь», «Лиза Алерт», «Новое Поколение», «Серебряные волонтёры Белгородчины».

Сегодня в регионе продолжаются работы в рамках волонтёрских акций #МЫВМЕСТЕ и «Время помогать». Первая направлена на помощь вынужденным переселенцам, а вторая — на поддержку мобилизованных и их семей.

Обучение волонтёров и организаторов, а также другие работы и сопровождение мероприятий организует ресурсный центр развития добровольчества Центра молодёжных инициатив.

Волонтёров с их праздником успел поздравить губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении в соцсетях.

Волонтёры — это те люди, которые делятся самым ценным, что есть у каждого из нас: своим временем, своими компетенциями и знаниями, другими ресурсами, в том числе, извините, и денежными средствами. И мы все безмерно благодарны этим людям, нашим замечательным волонтёрам. Дай бог, чтобы у них в жизни все складывалось хорошо!
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Добровольцы#Волонтёры
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