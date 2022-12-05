Более 4 тысяч человек посетили II Конгресс молодых ученых в Сочи

Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс, а информационным партнером — медиахолдинг 1MI. Об этом пишет издание newsnn.ru.
Конгресс молодых ученых называют одним из важнейших событий Десятилетия науки и технологий в России. На его площадке идет объединение молодых ученых и предпринимателей. Мероприятие посетили порядка четырех тысяч участников, в числе которых журналисты, представители вузов, сотрудники научно-исследовательских институтов.
Ключевым мероприятием конгресса стала встреча главы государства Владимира Путина с участниками. В ходе разговора они затронули темы развития науки и технологий, поддержки ученых, перехода к новому технологическому укладу и интеграции новых территорий в российскую научную семью.
Путин оценил конгресс как очень востребованное мероприятие в связи с тем, что молодые люди всегда устремлены в будущее.
«Потому что молодые — вся жизнь впереди. А молодые ученые соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь», — сказал президент.
Также в рамках встречи шла речь о необходимости подготовки новых специалистов. Владимир Путин напомнил, что это должна быть системная работа.
Отдельной темой участники обсудили проведение Десятилетия науки и технологий в РФ. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко отметил, что наука не существует сама по себе, а встроена в общественные процессы и является инструментом для решения ключевых проблем.