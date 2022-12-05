Белгородская область потеряла позиции в рейтинге по вредным привычкам

РИА «Новости» представило рейтинг регионов российских регионов по отсутствию вредных привычек по итогам 2021 года. Как следует из данных исследования, Белгородская область в нём занимает 45-е место. Рейтинговый балл Белгородчины в 2021 году составил 59,8, в то время как в 2020 году — 60,8.
Отметим, что в Центральном Черноземье результат хуже Белгородской показала только Воронежская область, занявшая 68-е место. Тамбовская область расположилась на 11-й строчке, Липецкая — на 29-й, Курская — на 33-й.
В 48 российских регионах сократилось потребление табака. Лучшая динамика оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской и Омской областях.
Наименее склонны к вредным привычкам жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. Специалисты объяснили, что это связано со сложившимися образом жизни и строгими традициями в этих регионах.
Больше всего вредных привычек оказалось у жителей Сахалинской области, Камчатского края и Хакасии. Что касается регионов Черноземья, то наилучший показатель у Брянской области, вошедшей в десятку лидеров по отсутствию вредных привычек.