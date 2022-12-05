Белгородская область потеряла позиции в рейтинге по вредным привычкам

РИА «Новости» представило рейтинг регионов российских регионов по отсутствию вредных привычек по итогам 2021 года. Как следует из данных исследования, Белгородская область в нём занимает 45-е место. Рейтинговый балл Белгородчины в 2021 году составил 59,8, в то время как в 2020 году — 60,8.