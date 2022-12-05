Белгородская команда КВН «Близкие» выиграла Кубок мэра Москвы

Кубок мэра Москвы состоялся 4 ноября. В нём участвовали молодые команды, претендовавшие на выход в Высшую лигу, сообщается на портале kvn.ru.
Белгородскую область представляла команда «Близкие». Именно она стала чемпионом. Сами белгородцы рассказали, что их команде только 11 месяцев. Но ребята уже попали в Высшую лигу 2023 года и получили путёвку на фестиваль, который пройдёт уже в январе в Сочи.
Помимо белгородцев, жюри отметило команды «Всё путём» (Донецк) и «Юрикен» (Владикавказ). Они тоже пройдут в Высшую лигу.
Посмотреть выступление наших земляков можно здесь.