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Белгородская команда КВН «Близкие» выиграла Кубок мэра Москвы

Сегодня, 14:29
Фото: группа "Команда КВН "Близкие" Белгородская область" в ВК
Юмористы попали в сезон Высшей лиги КВН 2023 года. В минувшую субботу их выступление показали на федеральном Первом канале.
Сюжет
КВН

Кубок мэра Москвы состоялся 4 ноября. В нём участвовали молодые команды, претендовавшие на выход в Высшую лигу, сообщается на портале kvn.ru.

Белгородскую область представляла команда «Близкие». Именно она стала чемпионом. Сами белгородцы рассказали, что их команде только 11 месяцев. Но ребята уже попали в Высшую лигу 2023 года и получили путёвку на фестиваль, который пройдёт уже в январе в Сочи.

Помимо белгородцев, жюри отметило команды «Всё путём» (Донецк) и «Юрикен» (Владикавказ). Они тоже пройдут в Высшую лигу.

Посмотреть выступление наших земляков можно здесь.

 

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Близкие#КВН#Кубок мэра Москвы#Высшая лига
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