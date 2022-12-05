Белгород должен до конца года успеть закупить 80 квартир для детей-сирот

Два района Белгородской области в «красной» зоне по обеспечению жильём детей-сирот

О реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот в 2022 году доложил заместитель главы региона Владимир Базаров. На сегодняшний день в «красной» зоне два муниципалитета. Также много работы по вводу жилья в Белгороде.

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