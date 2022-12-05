Белгород должен до конца года успеть закупить 80 квартир для детей-сирот

Как отметил Базаров, в 2022 году в Белгородской области должны предоставить детям-сиротам 314 жилых помещений. На данный момент 126 жилых помещений куплено и 48 строится. За неделю прирост составил 31 жилое помещение. Десять муниципалитетов выполнили программу полностью.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что до конца года остаётся три недели, а в регионе большая часть программы не выполнена. Базаров ответил, что работы практически везде завершены, оформляются документы.
Чудеса, конечно, происходят, но не в нашей жизни и не в нашей работе. В следующий понедельник все, кто не выполнил программу и не выполнит за текущую неделю, - личный доклад о ходе выполнения программы по обеспечению жильём детей-сирот. Если есть риски, мне нужно будет на уровне фотографий и презентаций доложить.
Вячеслав Гладков
На сегодняшний день в «красной» зоне Шебекинский горокруг и Красногвардейский район. В Белгороде ещё нужно приобрести 80 квартир.
У нас торги состоялись. Мы 80 квартир приобрели. Контракт заключаем 12 декабря. До конца года все квартиры выдадим, дома построены. Рисков нет.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Гладков отметил, что договаривался с главами, что в каждой квартире должен быть минимальный набор мебели.
Понимаем, что у детей, которым мы предоставляем жильё, в жизни вообще ничего нет. Они приходят практически без вещей. Мы договаривались, чтобы в квартирах был диван, шкаф и мебель на кухне. На это буду внимательно смотреть. Прошу уделить этому направлению большое внимание. Если вы детям не помогаете, они туда просто не переселяются. Они начинают его сдавать, а живут непонятно где, в плохих условиях. Получается, что государство выполнило обязательство, но не довело до конца.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что ждёт отдельный доклад по жилью для детей-сирот в Белгороде. Он лично посетит данные объекты.