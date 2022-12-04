В Белгородской области завершили программу по очистке рек и водоёмов за этот год

Напомним, что в июле 2022 года глава региона Вячеслав Гладков был недоволен ходом выполнения работ по программе: за полгода в регионе очистили всего пять объектов из 72. Однако к ноябрю ситуация стабилизировалась: на 51 объекте работы были завершены, восемь объектов проходили общественную приёмку, и ещё по пяти объектам завершались работы по очистке. В том же месяце стало известно о переносе 7 объектов на следующий год.