В Белгородской области завершили программу по очистке рек и водоёмов за этот год

О завершении в этом году областной программы по очистке русел рек и водоёмов на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Последней очистили реку Ворскла в Борсовском районе, приёмка работ по ней прошла успешно.
На следующий год к программе снова вернуться.
Надеюсь, вы помните: 72 объекта в плане, 7 объектов мы перенесли на следующий год, потому что обмелели из-за резкого снижения уровня воды. Поэтому специалисты посчитали и говорят, что нельзя наносить ущерб природе. Посоветовались с жителями - жители согласились. На следующий год продолжим эту программу. Вижу, насколько она хорошо воспринимается людьми.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в июле 2022 года глава региона Вячеслав Гладков был недоволен ходом выполнения работ по программе: за полгода в регионе очистили всего пять объектов из 72. Однако к ноябрю ситуация стабилизировалась: на 51 объекте работы были завершены, восемь объектов проходили общественную приёмку, и ещё по пяти объектам завершались работы по очистке. В том же месяце стало известно о переносе 7 объектов на следующий год.