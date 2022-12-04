Современное отделение реабилитации открыли в Губкинской ЦРБ

Укомплектовали отделение реабилитации с нуля. Оборудование – по всем стандартам оказания реабилитационной помощи. Здесь проходят восстановление после инсультов, тяжёлых операций по замене суставов и на позвоночнике. Обращаются также пациенты с осложнениями после перенесённого коронавируса. Врачи и медсестра учат жить людей в новых обстоятельствах.