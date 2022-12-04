Современное отделение реабилитации открыли в Губкинской ЦРБ

Укомплектовали отделение реабилитации с нуля. Оборудование – по всем стандартам оказания реабилитационной помощи. Здесь проходят восстановление после инсультов, тяжёлых операций по замене суставов и на позвоночнике. Обращаются также пациенты с осложнениями после перенесённого коронавируса. Врачи и медсестра учат жить людей в новых обстоятельствах.
Мы знаем, что после коронавирусной инфекции человек чувствует изменения в здоровье. Они бывают всякие. В зависимости от того, что у человека затронуто, – это либо дыхательная система, либо сердечно-сосудистая, либо нервная система. Пострадать могут разные системы и органы. Врачи-реабилитологи предлагают индивидуальные методы лечения.
Ирина Кротова, главврач Губкинской ЦРБ
В числе новейшего оборудования – стол для пассивной гимнастики. Занятия на нём улучшают подвижность суставов, сегментов позвоночника, увеличивают эластичность сухожилий, мышечной ткани.
В отделение закупили также стабилоплатформу, магнитно- и механикотерапевтические аппараты.
Материально-техническую базу Губкинская ЦРБ укрепляет благодаря госпрограммам. Всего в больницу в текущем году поступило оборудование на сумму более 30 млн рублей.