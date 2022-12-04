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Posted 4 декабря 2022, 16:00

Published 4 декабря 2022, 16:00

Modified 4 декабря 2022, 16:00

Updated 4 декабря 2022, 16:00

Лучший подарок для белгородцев, письма в зону СВО и разрушения от обстрелов

4 декабря 2022, 16:00
Сюжет
Новый год
Какими новостями жила Белгородская область 4 декабря, расскажем в этом материале.

Идеальный новогодний подарок — какой он?

Для каждого он свой, можете сказать вы. Но жители Белгорода точно определились, что попросят у Деда Мороза. Пятеро из семи опрошенных человек ответили одно и то же. Что же это, читайте в нашем материале.

Над областью сегодня громко

В это воскресенье не всем жителям Белгородской области удалось пожить без «бахов» и уже привычных громких звуков. В Волоконовском районе ударом ВСУ разрушили дом. В Шебекинском городском округе сегодня произошло сразу несколько ЧП — обстрел Шебекино, прилёты в Красное. Кроме того, ежедневно от украинских военных достаётся Мурому.

Письмо солдату

Школьники и студенты из Белгородской области могут поздравить военных из зоны СВО с Новым годом. Сделать это предлагают также детям из детдомов и различных молодёжных сообществ. Как и когда — в нашей публикации.

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