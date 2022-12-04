Лучший подарок для белгородцев, письма в зону СВО и разрушения от обстрелов

Posted 4 декабря 2022, 16:00
Published 4 декабря 2022, 16:00
Modified 4 декабря 2022, 16:00
Updated 4 декабря 2022, 16:00
Для каждого он свой, можете сказать вы. Но жители Белгорода точно определились, что попросят у Деда Мороза. Пятеро из семи опрошенных человек ответили одно и то же. Что же это, читайте в нашем материале.
В это воскресенье не всем жителям Белгородской области удалось пожить без «бахов» и уже привычных громких звуков. В Волоконовском районе ударом ВСУ разрушили дом. В Шебекинском городском округе сегодня произошло сразу несколько ЧП — обстрел Шебекино, прилёты в Красное. Кроме того, ежедневно от украинских военных достаётся Мурому.
Школьники и студенты из Белгородской области могут поздравить военных из зоны СВО с Новым годом. Сделать это предлагают также детям из детдомов и различных молодёжных сообществ. Как и когда — в нашей публикации.