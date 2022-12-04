Два новых управления появились в составе Россельхознадзора. Их создали в ЛНР и ДНР

После вхождения Луганской и Донецкой народных республик в состав РФ, Россельхознадзор создал на новых территориях свои управления. Для изучения законодательной базы, структуры ведомства и основных направлений его работы в Белгородскую область приезжали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.