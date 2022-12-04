Два новых управления появились в составе Россельхознадзора. Их создали в ЛНР и ДНР

После вхождения Луганской и Донецкой народных республик в состав РФ, Россельхознадзор создал на новых территориях свои управления. Для изучения законодательной базы, структуры ведомства и основных направлений его работы в Белгородскую область приезжали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.
Мы надеемся, что белгородское управление Россельхознадзора поможет нам в становлении. Формируется центр оценки качества зерна, потому как мы даже трети исследований на зерне не проводили таких, которые проводятся в вашей [прим.ред. — Белгородской] области. Этому всему нам предстоит, конечно, научиться.
Светлана Старченко, директор департамента сельхознадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР
Замруководителя управления Россельхознадзора по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям Елена Никита отметила, что фитосанитарное состояние вновь присоединённых регионов оставляет желать лучшего. Поэтому коллег из Луганска также обучали, как правильной организовать работу по мониторингу карантинного фитосанитарного состояния.