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ЧВК «Вагнер» никого не готовит в Белгородской и Курской областях

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
Об этом заявила пресс-служба создателя частной военной компании Евгения Пригожина.
Сюжет
СВО

Пресс-служба Пригожина опубликовала официальный ответ на запрос FederalCity. Редакция спрашивала, есть ли у частной военной компании база на территории Белгородской и Курской областей.

Ответ оказался однозначным:«Инструкторы ЧВК „Вагнер“ никого не готовят на территории Курской и Белгородской областей. Все занятия проходят на нашей основной базе».

Пресс-служба уточнила, что в Белгородской области могут находиться бывшие сотрудники ЧВК и проводить какие-либо обучения. Однако эти курсы не имеют никакого отношения к программе подготовки ЧВК «Вагнер».

Интересно, что ранее телеграм-канал "Оркестр Вагнера | Wagner" публиковал видео на котором, как уточняет источник, на одном из полигонов Белгорода тренируют народное ополчение.

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#Кристина Семенчук#Общество#Спецоперация#СВО#Военные#Белгородская область#Евгений Пригожин#ЧВК Вагнер#Пригожин
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