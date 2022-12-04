ЧВК «Вагнер» никого не готовит в Белгородской и Курской областях

Пресс-служба Пригожина опубликовала официальный ответ на запрос FederalCity. Редакция спрашивала, есть ли у частной военной компании база на территории Белгородской и Курской областей.
Ответ оказался однозначным:«Инструкторы ЧВК „Вагнер“ никого не готовят на территории Курской и Белгородской областей. Все занятия проходят на нашей основной базе».
Пресс-служба уточнила, что в Белгородской области могут находиться бывшие сотрудники ЧВК и проводить какие-либо обучения. Однако эти курсы не имеют никакого отношения к программе подготовки ЧВК «Вагнер».
Интересно, что ранее телеграм-канал "Оркестр Вагнера | Wagner" публиковал видео на котором, как уточняет источник, на одном из полигонов Белгорода тренируют народное ополчение.