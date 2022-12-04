Будет ли наступление на Белгород и когда закончится дистанционка? Итоги недели

В связи с дистанционкой белгородским выпускникам отсрочили итоговое сочинение. Обычно оно проходит в декабре, в этот раз его перенесли на январь. Связано это с тем, что школьников планируют вывезти в безопасное место для написания сочинения. Всё пройдёт в обычном очном режиме. Пробные ОГЭ для девятиклассников же проведут по плану, переносить и отменять их не планируют. Пробники пройдут во втором учебном полугодии, то есть уже в 2023 году.