Будет ли наступление на Белгород и когда закончится дистанционка? Итоги недели

В ближайшее время, видимо, эта тема будет неизбежна в наших итогах недели для Белгородской области.
По информации на 28 ноября, только в Белгородском районе за ноябрь зафиксировали 294 прилёта. Сколько их было по всей области за месяц – страшно представить.
Во вторник, 29 ноября, было громко с самого утра. Жители Белгорода, Шебекино и Белгородского района слышали грохот в течение всего дня. В этот же день Шебекинский округ вновь подвергся обстрелу со стороны Украины. Обстреляли Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. Обошлось без пострадавших, но с повреждениями. ВСУ повредили линии электропередачи и газопровода, несколько частных домов и одно из местных предприятий.
Поздним вечером белгородцы вновь слышали взрывы. В этот раз – работу армии России. 29 ноября в Белгородском районе было 26 прилётов. Все они пришлись на приграничное село Журавлёвка.
В среду под обстрел ВСУ вновь попал Шебекинский округ. В селе Красное происшествие повредило три жилых дома и кровлю одного предприятия. Никто из людей не пострадал. В Сети в этот же день появились кадры с места обстрела.
Также 30 ноября глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к владельцам бизнеса, которые не дают своим работникам-ополченцам из Белгородской и Курской областей отпуск для боевой подготовки. Пригожин попросил бизнесменов «прекратить безобразничать» и дать людям попытку подготовиться «к возможной попытке вторжения противника на территорию России».
В четверг жители разных районов Белгорода снова слышали «бахи», после которых в небе появились характерные следы. Это была работа системы ПВО, которая сбила над городом неизвестные объекты. Местные жители стали находить осколки боеприпасов – это единственное последствие.
Но приграничную местность в Белгородской области в первый день зимы всё-таки обстреляли. Их зафиксировали в Валуйском и Шебекинском округах. Осколки посекли дома, детский сад и ДК. Один из боеприпасов попал в хозяйственный двор: погибли кролики.
Также весь день ВСУ обстреливали Муром. В шебекинском селе мужчина получил осколочное ранение, его доставили в госпиталь в состоянии средней степени тяжести.
2 декабря очередной обстрел Валуйского округа принёс новые повреждения. Осколки ракет в селе Старый Хутор повредили школу, детский сад, сельский дом культуры и пять жилых домов.
В пятницу СМС-оповещения об обстрелах в Белгородской области получили жители Шебекино и села Терезовка.
Одним из самых активных на обстрелы на этой неделе стало, как ни странно, воскресенье. Утром 4 декабря в селе Тишанка Волоконовского района украинский снаряд разрушил дом. К счастью, уже нежилой.
Днём под огонь попало Шебекино. Его жителям прислали СМС-оповещения на телефоны. Последствия ещё неизвестны.
При этом, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, Белгородская область на сегодняшний день является лидером среди приграничья по строительству оборонительных сооружений. А наступление ВСУ на Белгородскую область 10 декабря глава назвал фейковой информацией для запугивания белгородцев.
С приходом зимы в России проиндексировали тарифы на услуги ЖКХ. В этом году цены на тарифы подняли дважды. В первый раз это произошло традиционно в июле.
В Белгородской области с 1 декабря всё в среднем подорожало на 8,8%. Стоимость холодной воды выросла на 8,32%, водоотведения – на 8,28%, горячего водоснабжения — на 8,95%, тепла — на 9,26%, электроэнергии — на 8,89%, газа — на 8,37%, а вывоза мусора — на 8,8%.
По подсчётам Минэкономразвития средний ежемесячный платеж за услуги ЖКХ на одну семью из трёх человек вырастет на 324 рубля.
Это ещё не все. Через месяц вырастут и взносы на капремонт. С 1 января 2023 года минимальный взнос на капитальный ремонт составит 10,1 рубля на кв. метр дома с лифтом и 9,79 рубля на кв. метр дома при отсутствии лифта.
1 декабря стало известно, что дистанционное обучение в Белгородской области продлится до 24 марта 2023 года. Решение приняли на заседании оперативного штаба 30 ноября. Такой формат продолжится в девяти приграничных регионах, Яковлевском округе и областном центре. В детсадах будут дежурные группы.
Помимо негодования на тему качества дистанционного обучения, начали поступать жалобы и на время занятий. Так, несмотря на дистанционку, школьники продолжают учиться в две смены. Некоторых родителей это не устраивает. Они не понимают, почему нельзя заниматься онлайн в первой половине дня. Губернатор объяснил, что, вероятно, это связано с загрузкой преподавателей.
Школьники, несмотря на дистант, начали получать сухпайки. За ноябрь их должны все получить до 5 декабря. В каждой школе утвердили свой график выдачи продуктов родителям учащихся.
В связи с дистанционкой белгородским выпускникам отсрочили итоговое сочинение. Обычно оно проходит в декабре, в этот раз его перенесли на январь. Связано это с тем, что школьников планируют вывезти в безопасное место для написания сочинения. Всё пройдёт в обычном очном режиме. Пробные ОГЭ для девятиклассников же проведут по плану, переносить и отменять их не планируют. Пробники пройдут во втором учебном полугодии, то есть уже в 2023 году.