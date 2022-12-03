В Белгороде планируют открыть «Есенинский» каток

По словам Демидова, работу катка в Центральном парке Белгорода удалось запустить раньше.
Очень приятно сегодня было видеть радость ребят! Эти искренние эмоции — лучшая награда для всех, кто хорошо потрудился. В этом году обошлись без подрядчиков, сделали силами Белгорблагоустройства.
Валентин Демидов
Также чиновник поделился планами на счёт «Есенинского» катка.
Вопрос с длительной историей. Каток в этом году планируем также запустить. Наладили холодильные установки, решаем вопрос с электроснабжением, приступили к заливке льда.
Валентин Демидов
Каток рассчитывают открыть к 15 декабря.