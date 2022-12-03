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В Белгороде планируют открыть «Есенинский» каток

Сегодня, 19:14
Фото: 1MI

В Белгороде открыли ледовый каток

Об этом сообщил врио мэра областного центра Валентин Демидов в своём телеграм-канале. Он также рассказал, что ледовые дорожки открыли в Центральном парке.

По словам Демидова, работу катка в Центральном парке Белгорода удалось запустить раньше.

Очень приятно сегодня было видеть радость ребят! Эти искренние эмоции — лучшая награда для всех, кто хорошо потрудился. В этом году обошлись без подрядчиков, сделали силами Белгорблагоустройства.
Валентин Демидов

Также чиновник поделился планами на счёт «Есенинского» катка.

Вопрос с длительной историей. Каток в этом году планируем также запустить. Наладили холодильные установки, решаем вопрос с электроснабжением, приступили к заливке льда.
Валентин Демидов

Каток рассчитывают открыть к 15 декабря.

В Белгороде с 3 декабря открывается ледовый каток
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Каток#Центральный парк культуры и отдыха#Открытие
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