В Белгороде могут создать приложение для телефона с указанными временными укрытиями

В социальных сетях исполняющему обязанности мэра Белгорода Валентину Демидову поступило предложение о создании специального приложения для телефона, где смотреть интерактивную карту с укрытиями будет быстрее и удобнее. По мнению белгородки, приложение могло бы определить геопозицию и показать на интерактивной карте ближайшие укрытия.