В Белгороде могут создать приложение для телефона с указанными временными укрытиями

В социальных сетях исполняющему обязанности мэра Белгорода Валентину Демидову поступило предложение о создании специального приложения для телефона, где смотреть интерактивную карту с укрытиями будет быстрее и удобнее. По мнению белгородки, приложение могло бы определить геопозицию и показать на интерактивной карте ближайшие укрытия.
Валентину Демидову такая идея понравилась, он обещал, что в будущем такую возможность рассмотрят. Но пока приложение разрабатывать не будут.
Сейчас информация об укрытиях предназначена для того, чтобы вы могли ознакомиться с местоположениями укрытий в Белгороде. Посмотрели те места, где вы часто бываете или часто проходите, чтобы все знали, где можно укрыться.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Напомним, что интерактивную карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября. В Валуйском горокруге также 30 ноября появилась собственная интерактивная карта. В Белгородском районе карта в настоящий момент находится в разработке.