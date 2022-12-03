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В Белгороде могут создать приложение для телефона с указанными временными укрытиями

Сегодня, 21:26
Фото: 1MI
Телефон на компьютерном столе
Предложение о создании специального приложения для телефона поступило врио мэра Валентину Демидову в социальных сетях.
Сюжет
Укрытия

В социальных сетях исполняющему обязанности мэра Белгорода Валентину Демидову поступило предложение о создании специального приложения для телефона, где смотреть интерактивную карту с укрытиями будет быстрее и удобнее. По мнению белгородки, приложение могло бы определить геопозицию и показать на интерактивной карте ближайшие укрытия.

Валентину Демидову такая идея понравилась, он обещал, что в будущем такую возможность рассмотрят. Но пока приложение разрабатывать не будут.

Сейчас информация об укрытиях предназначена для того, чтобы вы могли ознакомиться с местоположениями укрытий в Белгороде. Посмотрели те места, где вы часто бываете или часто проходите, чтобы все знали, где можно укрыться.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

Напомним, что интерактивную карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября. В Валуйском горокруге также 30 ноября появилась собственная интерактивная карта. В Белгородском районе карта в настоящий момент находится в разработке.

В Старом Осколе интерактивную карту с укрытиями опубликуют через неделю
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#Александра Склярова#Спецоперация#Укрытия#Белгород#Валентин Демидов#Приложение#Интерактивная карта
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