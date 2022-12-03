Полиция завершила проверку по травме семилетнего ребёнка у полигона

Ребёнок получил травму рядом со зданием бывшего дома культуры, где располагается «Российский союз офицеров запаса». В это время на площадке действительно была тренировка по подготовке людей к действиям в чрезвычайной ситуации. Но патроны, боеприпасы и любое стрелковое оружие в тренировках не применяются.