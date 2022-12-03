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Полиция завершила проверку по травме семилетнего ребёнка у полигона

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI
В возбуждении уголовного дела участковый отказал из-за отсутствия события преступления. Ложного доноса от мамы мальчика тоже не нашли, пишет «Открытый Белгород».

Семилетний мальчик получил травму, проходя около тренировочной площадки с мишенями в Федосеевке Старооскольского горокруга. Полиция отказала матери мальчика в возбуждении уголовного дела.

Участковый второго отдела полиции Старого Оскола не выявил преступления в этом инциденте, сообщили изданию в областной прокуратуре. Судмедэксперт не нашёл на теле мальчика видимых повреждений — гематом или ссадин.

Ребёнок получил травму рядом со зданием бывшего дома культуры, где располагается «Российский союз офицеров запаса». В это время на площадке действительно была тренировка по подготовке людей к действиям в чрезвычайной ситуации. Но патроны, боеприпасы и любое стрелковое оружие в тренировках не применяются.

В администрации округа дополнили, что мишени там используются для показа способов передвижения в боевой ситуации. Стрельбы там не проводятся, деятельность организации ежедневно контролируется.

Также было отказано и в возбуждении уголовного дела из-за ложного доноса мамы ребёнка — состава преступления не установили.

Ситуацию комментировал Вячеслав Гладков. Глава сельской территории утверждал, что стрельбе в Федосеевке не обучают.

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