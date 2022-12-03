Полиция завершила проверку по травме семилетнего ребёнка у полигона

Семилетний мальчик получил травму, проходя около тренировочной площадки с мишенями в Федосеевке Старооскольского горокруга. Полиция отказала матери мальчика в возбуждении уголовного дела.
Участковый второго отдела полиции Старого Оскола не выявил преступления в этом инциденте, сообщили изданию в областной прокуратуре. Судмедэксперт не нашёл на теле мальчика видимых повреждений — гематом или ссадин.
Ребёнок получил травму рядом со зданием бывшего дома культуры, где располагается «Российский союз офицеров запаса». В это время на площадке действительно была тренировка по подготовке людей к действиям в чрезвычайной ситуации. Но патроны, боеприпасы и любое стрелковое оружие в тренировках не применяются.
В администрации округа дополнили, что мишени там используются для показа способов передвижения в боевой ситуации. Стрельбы там не проводятся, деятельность организации ежедневно контролируется.
Также было отказано и в возбуждении уголовного дела из-за ложного доноса мамы ребёнка — состава преступления не установили.
Ситуацию комментировал Вячеслав Гладков. Глава сельской территории утверждал, что стрельбе в Федосеевке не обучают.