Победила бюрократию: жена погибшего в теракте под Белгородом военного добилась выплат

Семья погибшего во время теракта на военном полигоне в Валуйском горокруге Константина Котина не могла получить положенные деньги. Алина Бикиняева была замужем за Константином десять лет, у них родились сын и дочь. В конце 2020 года пара рассталась.
В начале октября Котин пошёл служить по контракту, спустя несколько дней был убит в результате теракта на белгородском полигоне. Тогда погибло 11 военных.
Котин был прописан в Рязанской области, а его дети — в Туле. В Рязани отказали в выплате, потому что дети должны проживать на территории региона. В Тульской области таких ограничений не было, но выплата не проходила по другой причине — отец отправился на службу от другой области.
После обращений бывшей жены погибшего в органы власти, прокуратуру и уполномоченным по правам ребёнка в обоих регионах вопрос пообещали решить. Позже губернатор Рязанской области в прямом эфире извинился за сложившуюся ситуацию и заявил, что здравый смысл должен быть выше бюрократических правил.
2 декабря Бикиняева поехала в Рязань, где написала заявление на выплату.
Теракт на полигоне в селе Солоти произошёл 15 октября. Погибли 11 военных, в том числе двое украинцев, а также жители Рязани, Лукоянова, Воскресенска, Нижнего Новгорода, Павлово, Вольска, Семероморска, Волгодонска. Стрелявших ликвидировали.