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Неймар может восстановиться от травмы только к четвертьфиналам

Сегодня, 16:06
Фото: pxhere.com
Форвард все еще имеет проблемы со здоровьем.

Существует большая вероятность, что нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит игру 1/8 финала, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бразильские СМИ. 

 

По данным источника, футболист все еще испытывает боль от травмы голеностопа, полученной в матче с Сербией. 

 

В медицинском штабе сборной отметили, что скорее всего Неймар выйдет на поле в четвертьфинальном матче, если сборная пройдет в эту стадию турнира. 

 

Ранее, сборная Бразилии, выиграв два матча в группе, досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала.

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