Неймар может восстановиться от травмы только к четвертьфиналам

Существует большая вероятность, что нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит игру 1/8 финала, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бразильские СМИ.
По данным источника, футболист все еще испытывает боль от травмы голеностопа, полученной в матче с Сербией.
В медицинском штабе сборной отметили, что скорее всего Неймар выйдет на поле в четвертьфинальном матче, если сборная пройдет в эту стадию турнира.
Ранее, сборная Бразилии, выиграв два матча в группе, досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала.