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На белгородских дорогах у переходов установили почти 5 км заборов

Сегодня, 06:59
Фото: Bel.ru
возле переходов установили почти 5 км ограждений

Минтранс отчитался о миллиардных тратах на безопасность белгородских дорог

Объём финансирования в 2022 году составил 1,35 млрд рублей. На них строили наружное освещение, тротуары, ограждения и светофоры.

У пешеходных переходов в населённых пунктах Белгородской области в этом году установили 30 искусственных неровностей, 4,9 км перильных ограждений, проложили 74,2 км тротуаров. Также построено 59,3 км сетей наружного освещения, возле 59 школ установили новые фонари.

На четырёхполосных дорогах после введения новых требований безопасности в 2021 году установили 27 км осевых барьерных ограждений. Они появились на региональных дорогах Томаровка — Красная Яруга — Илёк-Пеньковка — Колотиловка и Белгород — Грайворон — Козинка. Ещё 18,7 км отбойников появилось по плановому ремонту дорог. Для предотвращения съезда с проезжей части нанесли 296 км шумовых полос.

На дорогах установили 20 светофоров и сделали пять проекционных, так называемых «умных» переходов — в Белгороде, Яковлевском и Губкинском горокругах. На них при приближении пешехода загораются дополнительные светильники, что повышает обзор для водителей.

На трассе Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол на участке между сёлами Казачок и Волоконовка смонтировали мерцающие огни по краям дорог на поворотах с малым радиусом. Там на участке в 2,2 км регулярно случались аварии с пострадавшими.

на безопасность дорог потратили больше миллиардана безопасность дорог потратили больше миллиарда
на безопасность дорог потратили больше миллиарда
Фото: правительство Белгородской области
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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Министерство транспорта#Безопасность дорожного движения#Ограждения возле пешеходных переходов
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