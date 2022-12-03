На белгородских дорогах у переходов установили почти 5 км заборов

На четырёхполосных дорогах после введения новых требований безопасности в 2021 году установили 27 км осевых барьерных ограждений. Они появились на региональных дорогах Томаровка — Красная Яруга — Илёк-Пеньковка — Колотиловка и Белгород — Грайворон — Козинка. Ещё 18,7 км отбойников появилось по плановому ремонту дорог. Для предотвращения съезда с проезжей части нанесли 296 км шумовых полос.