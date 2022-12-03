На белгородских дорогах у переходов установили почти 5 км заборов

У пешеходных переходов в населённых пунктах Белгородской области в этом году установили 30 искусственных неровностей, 4,9 км перильных ограждений, проложили 74,2 км тротуаров. Также построено 59,3 км сетей наружного освещения, возле 59 школ установили новые фонари.
На четырёхполосных дорогах после введения новых требований безопасности в 2021 году установили 27 км осевых барьерных ограждений. Они появились на региональных дорогах Томаровка — Красная Яруга — Илёк-Пеньковка — Колотиловка и Белгород — Грайворон — Козинка. Ещё 18,7 км отбойников появилось по плановому ремонту дорог. Для предотвращения съезда с проезжей части нанесли 296 км шумовых полос.
На дорогах установили 20 светофоров и сделали пять проекционных, так называемых «умных» переходов — в Белгороде, Яковлевском и Губкинском горокругах. На них при приближении пешехода загораются дополнительные светильники, что повышает обзор для водителей.
На трассе Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол на участке между сёлами Казачок и Волоконовка смонтировали мерцающие огни по краям дорог на поворотах с малым радиусом. Там на участке в 2,2 км регулярно случались аварии с пострадавшими.