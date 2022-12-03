Многодетного отца должны были вернуть домой с СВО, но не успели — он погиб

Егора Масева из Магнитогорска призвали 28 сентября, дома у него осталось трое детей, младшей дочери — пять месяцев. Вскоре призывная комиссия Челябинской области решила, что отцы троих и более детей в возрасте до 16 лет получают отсрочку от мобилизации.
Масева после разбирательств с омбудсмена должны были вернуть из зоны спецоперации домой. Но сделать этого не успели — он был тяжело ранен в бою и 14 ноября умер в белгородском госпитале.
Мужчина работал в кислородно-конверторном цехе металлургического комбината. Мэрия Магнитогорска пообещала помощь на похороны, правительство области выплатит семье 1 млн рублей, от правительства России семьи погибших должны получать выплаты в 7 млн 421 тыс. рублей.
Издание отмечает, что пятеро мобилизованных многодетных отцов из Челябинской области отказались возвращаться домой.