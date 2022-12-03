Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Многодетного отца должны были вернуть домой с СВО, но не успели — он погиб

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI
33-летний магнитогорец должен был вернуться домой, но 11 ноября был тяжело ранен и через три дня умер в госпитале Белгорода, пишет «Царьград».

Егора Масева из Магнитогорска призвали 28 сентября, дома у него осталось трое детей, младшей дочери — пять месяцев. Вскоре призывная комиссия Челябинской области решила, что отцы троих и более детей в возрасте до 16 лет получают отсрочку от мобилизации.

Масева после разбирательств с омбудсмена должны были вернуть из зоны спецоперации домой. Но сделать этого не успели — он был тяжело ранен в бою и 14 ноября умер в белгородском госпитале.

Мужчина работал в кислородно-конверторном цехе металлургического комбината. Мэрия Магнитогорска пообещала помощь на похороны, правительство области выплатит семье 1 млн рублей, от правительства России семьи погибших должны получать выплаты в 7 млн 421 тыс. рублей.

Издание отмечает, что пятеро мобилизованных многодетных отцов из Челябинской области отказались возвращаться домой.

В Белгородской области 103 мобилизованных получили по 100 тысяч рублей к свадьбе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области 103 мобилизованных получили по 100 тысяч рублей к свадьбеИ рыба, и мясо: что входит в продуктовый набор для семей мобилизованных белгородцевВоенкомат не может вернуть мобилизованного белгородца из-за отсутствия интернета
#Евгений Грицков#Частичная мобилизация#Операция на Украине#Магнитогорск#Челябинская область#Белгород#СВО#Многодетный отец погиб
Подпишитесь
Бывший начальник юринститута в Белгороде возглавил университет МВД в Санкт-Петербурге
Сегодня, 13:21
Победила бюрократию: жена погибшего в теракте под Белгородом военного добилась выплат
Сегодня, 09:13
Полиция завершила проверку по травме семилетнего ребёнка у полигона
Сегодня, 12:51
На белгородских дорогах у переходов установили почти 5 км заборов
Сегодня, 06:59
Три главные буквы: журналисты показали, как работает ПВО в Белгородской области
Сегодня, 11:39
Белгородец попросил у Путина 250 млн рублей на санаторий ВОГ в Краснодарском крае
Сегодня, 10:39