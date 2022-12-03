Дмитрий Чернышенко стал участником II Конгресса молодых ученых

В ходе итогового заседания мероприятия был обнародован отчет, где отражены главные результаты реализации плана проведения первого года Десятилетия науки и технологий. Чернышенко отметил: первый год Десятилетия оказался продуктивным, было проведено свыше 1000 мероприятий, участниками которых стали порядка 100 млн человек. «Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений», — сказал Чернышенко. Вице-премьер также дал поручение снять фильм о российской науке и молодых ученых, сообщает newstracker.ru.