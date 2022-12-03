Дмитрий Чернышенко стал участником II Конгресса молодых ученых

В ходе итогового заседания мероприятия был обнародован отчет, где отражены главные результаты реализации плана проведения первого года Десятилетия науки и технологий. Чернышенко отметил: первый год Десятилетия оказался продуктивным, было проведено свыше 1000 мероприятий, участниками которых стали порядка 100 млн человек. «Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений», — сказал Чернышенко. Вице-премьер также дал поручение снять фильм о российской науке и молодых ученых, сообщает newstracker.ru.
По заявлению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в плане 18 инициатив. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в область исследований и разработок, содействии вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и России, а также повышении доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России.
Заседание также прошло с участием ученых, которые принимали участие во встрече с главой государства Владимиром Путиным. Они рассказали о своих инициативах, которые могут стать частью плана Десятилетия науки и технологий.
Члены координационного комитета по результатам заседания одобрили отчет о работе первого года Десятилетия. Помимо этого, в ходе конгресса состоялось первое совещание с замруководителей федеральных органов исполнительной власти, которые отвечают за научно-технологическое развитие (НТР).
Чернышенко напомнил, что определить до конца этого года заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств по НТР поручил президент России. Вице-премьер выделил: работа с ними будет построена по аналогии с руководителями цифровой трансформации. Он дал поручение оперативно встроить субъекты РФ в общую вертикаль управления НТР.
По результатам совещания Чернышенко дал Минобрнауки поручение доработать методические рекомендации для руководителей научно-технологического развития. А непосредственно руководителям — представить модель функционирования отраслевого заказа на науку и кадры, а также участия ведомств в достижении целей Десятилетия науки и технологий.
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