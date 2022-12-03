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Бывший начальник юринститута в Белгороде возглавил университет МВД в Санкт-Петербурге

Сегодня, 13:21
Фото: Bel.ru
Игорь Амельчаков стал врио начальника унивеверситета МВД РФ в Северной столице, сообщается на сайте вуза.

55-летний Игорь Амельчаков возглавлял Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина с 2010 по 2022 год. Однако в ноябре в карьере генерал-майора полиции и кандидата юридических наук произошёл серьёзный поворот: он стал временно исполняющим обязанности Санкт-Петербургского университета МВД.

Причиной отстранения предыдущего руководителя вуза Александра Травникова называют связь с «генеральским» делом и с незадекларированными активами.

Амельчаков родился в Белгородской области в 1967 году. После армии поступил в Белгородскую школу милиции, дальше работал участковым в Новооскольском районе, параллельно обучаясь в Московском институте МВД. В 1999 году с отличием окончил Академию управления МВД. Руководил филиалом Московского университета МВД в Тамбове, три года служил в Департаменте кадрового обеспечения МВД. С 2010 года руководил юридическим институтом МВД в Белгороде.

 

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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Санкт-петербург#Игорь Амельчаков#Юридический институт#Университет МВД#Назначение#Врио начальника#Евгений Грицков
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