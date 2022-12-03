Бывший начальник юринститута в Белгороде возглавил университет МВД в Санкт-Петербурге

Амельчаков родился в Белгородской области в 1967 году. После армии поступил в Белгородскую школу милиции, дальше работал участковым в Новооскольском районе, параллельно обучаясь в Московском институте МВД. В 1999 году с отличием окончил Академию управления МВД. Руководил филиалом Московского университета МВД в Тамбове, три года служил в Департаменте кадрового обеспечения МВД. С 2010 года руководил юридическим институтом МВД в Белгороде.