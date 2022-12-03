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Белгородец попросил у Путина 250 млн рублей на санаторий ВОГ в Краснодарском крае

Сегодня, 10:39
Фото: pxhere.com
На встрече с инвалидами и представителями общественных организаций к президенту обратился председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юрий Шашнин.

Депутат горсовета Белгорода попросил у главы государства помощи в решении двух проблем. Одна из них — построенный ВОГ в 1965 году санаторий «Маяк» на Черноморском побережье в Краснодарском крае для лечения лор-заболеваний у инвалидов по слуху. Сейчас на его реновацию требуется 250 миллионов рублей на три года — на новые площадки, медицинское и реабилитационное оборудование, обустройство доступной среды.

Путин идею поддержал и пообещал выделить деньги на три года из президентского Резервного фонда.

Второй просьбой Шашнина стал вопрос продления права Обществу быть единственным исполнителем по оказанию услуг по переводу русского жестового языка. Решение об этом прекращает действие по окончании 2022 года, продление уже инициировало правительство РФ.

Владимир Путин ответил, что даст поручение правительству, чтобы ВОГ остался единственным исполнителем по оказанию этих услуг.

 

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#Евгений Грицков#Общество#Юрий Шашнин#Владимир Путин#Всероссийское общество глухих#Встреча с президентом#Ремонт санатория#Краснодарский край
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