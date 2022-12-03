Белгородец попросил у Путина 250 млн рублей на санаторий ВОГ в Краснодарском крае

Депутат горсовета Белгорода попросил у главы государства помощи в решении двух проблем. Одна из них — построенный ВОГ в 1965 году санаторий «Маяк» на Черноморском побережье в Краснодарском крае для лечения лор-заболеваний у инвалидов по слуху. Сейчас на его реновацию требуется 250 миллионов рублей на три года — на новые площадки, медицинское и реабилитационное оборудование, обустройство доступной среды.