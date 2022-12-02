Застройщик элитного ЖК «Лимон» под Белгородом раскрыл причины забитой канализации

В начале ноября жители ЖК «Лимон» в Дубовом Белгородского района пожаловались губернатору на проблемы с канализацией. По их словам, канализация разливается по микрорайону и затапливает первые этажи. Тогда губернатор заявил, что в жилом комплексе произошёл конфликт между собственником и управляющей компанией.
Позже стало известно, что ГУП «Белоблводоканал» и администрация посёлка заключили договор на аварийное обслуживание системы водоснабжения и водоотведения. Также «Бел.Ру» сообщили, что подтопление территории произошло из-за засора системы водоотведения. Проблема возникла в сентябре 2022 года из-за периодических сбоев в работе системы водоотведения и повреждения кабеля, питающего канализационную насосную станцию (КНС).
С «Бел.Ру» связался Павел Тапашиди — владелец «Лимона». По его словам, проблемы в жилом комплексе начались после прихода управляющей компании «Мир Сервис».
Отметим, что при вводе в эксплуатацию многоквартирных домов в ЖК «Лимон», с 2017 года, ими управляла УК ООО «ПСК ГлавБелСтрой». С октября 2020 года на основании решений общих собраний собственников помещений МКД обслуживало ООО «УК „БелМир“». С апреля 2021 года и по настоящее время дома обслуживает ООО «УЭР Мир Сервис».
По данным правительства Белгородской области, «ПСК ГлавБелСтрой» прекратило обслуживание МКД на основании письма от 2 декабря 2020 года о прекращении срока действия договора управления ЖК и организации открытого конкурса по отбору управляющей организации. ООО «УК „БелМир“» прекратило обслуживание МКД на основании уведомления от 7 октября 2021 года об окончании сроков действия договоров управления МКД, прекращении деятельности по управлению МКД и проведении открытого конкурса по выбору управляющей организации.
Когда пришла УК «БелМир», им объяснили, что необходимо взять на обслуживание сети, так как они принадлежат частному лицу. Компания согласилась, следила за скважиной, водонапорной башней, КНС. Каждые три месяца УК чистила и ремонтировала сети. Любая проблема устранялась молниеносно.
Павел Тапашиди
В 2021 году на обслуживание ЖК «Лимон» провели конкурсы, к которым не допустили компанию «БелМир». По словам Тапашиди, один из предлогов недопуска к конкурсу — отсутствие справки о задолженности от водоканала и непогашенный штраф.
Обслуживание передали УК «Мир Сервис». Когда проводили конкурс, все знали, что газ, свет, канализация и т. д. принадлежат частному лицу. Но это никого не волновало, провели конкурс без сетей. Компания «Мир Сервис» приходила ко мне в офис. Я интересовался, как они будут обслуживать 3000 метров труб, почти 400 колодцев, две скважины, водонапорную башню и КНС. А они ответили, что выиграли конкурс без коммуникаций.
Павел Тапашиди
В региональном правительстве сообщили, что открытый конкурс на выбор управляющей компании проводился 30 марта 2021 года и 14 июля 2021 года. Тогда в конкурсах приняли участие три управляющие организации. Кроме того, конкурс проводился 9 декабря 2021 года. На этот конкурс была подана только одна заявка. Также в правительстве добавили, что УК «БелМир» принимала участие в открытых конкурсах 30 марта и 14 июля 2021 года.
По данным областного правительства, УК «БелМир» прекратило деятельность по управлению пятью МКД из-за окончания действия договоров, а также в связи с невозможностью дальнейшего содержания жилфонда: «О чём уведомило администрацию Белгородского района письмом от 7 октября 2021 года».
По словам Павла Тапашиди, в прошлом году молния ударила в водонапорную башню, из-за чего сгорела автоматика, пропала вода. Ремонт оценивался в 40-60 тыс. рублей.
Если бы там была компания «БелМир», она бы, как и раньше, отремонтировала это. А компания «Мир Сервис» сказала, что они не будут здесь ничего делать, потому что водонапорная башня им не принадлежит.
Павел Тапашиди
Автоматику в итоге отремонтировал водоканал. Позже у губернатора прошло совещание, было решено провести собрание жителей. По итогам собрания четыре линии домов сказали, что хотят вернуть УК «БелМир», два новых дома поддержали «Мир Сервис», рассказывает владелец «Лимона».
Разделить ЖК на две УК невозможно, имея одни сети. С сентября 2021 года жители ЖК «Лимон», по моей инициативе, пользуются холодной водой бесплатно, за воду они не платят.
Павел Тапашиди
В правительстве подтвердили, что собственники жилья в ЖК «Лимон» не платят за услугу водоснабжения и обслуживания канализации.
Последняя авария, связанная с подтоплением территории канализацией, произошла из-за того, что сети никто не чистил, заверяет Тапашиди.
Люди сбрасывают тряпки, прокладки, забиваются колодцы. Самая большая проблема — салфетки, они не растворяются. Всё забивается. Но за полтора года никто там ничего ни разу не делал. Там нужно почистить колодцы и КНС.
Павел Тапашиди
В правительстве сообщили, что засор сети водоотведения произошёл в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания сетей, а также в связи с необходимостью восстановления подачи электроэнергии на КНС. Этот вопрос сейчас решается совместно с администрацией района, «Белоблводоканалом» и «Белгородэнерго».
После восстановления кабельной линии и подачи электроэнергии на КНС засор устранят в кратчайшие сроки в рамках договора между водоканалом и администрацией Дубового. Работы будет оплачивать администрация сельского поселения.
Отметим, что в настоящий момент решается вопрос о передаче сетей. Коммуникации передают в государственную собственность. Всё имущество закрепляется на праве хозяйственного ведения за министерством земельных и имущественных отношений области.
Для передачи объектов министерству с последующим закреплением права хозяйственного ведения за ГУП «Белоблводоканал» застройщик должен собрать пакет документов, а также выделить земельные участки под сетями и объектами водопроводно-канализационного хозяйства. В настоящий момент застройщик проводит работы в рамках процедуры передачи объектов, подчеркнули в областном правительстве.