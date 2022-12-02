Застройщик элитного ЖК «Лимон» под Белгородом раскрыл причины забитой канализации

В региональном правительстве сообщили, что открытый конкурс на выбор управляющей компании проводился 30 марта 2021 года и 14 июля 2021 года. Тогда в конкурсах приняли участие три управляющие организации. Кроме того, конкурс проводился 9 декабря 2021 года. На этот конкурс была подана только одна заявка. Также в правительстве добавили, что УК «БелМир» принимала участие в открытых конкурсах 30 марта и 14 июля 2021 года.