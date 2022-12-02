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Вячеслав Гладков рассказал, как бесплатно вернуться в воинскую часть из госпиталя

Сегодня, 20:38
Фото: 1MI
Палата
На вопрос губернатор Белгородской области ответил в прямом эфире.

Во время вечернего прямого эфира белгородка спросила у губернатора области Вячеслава Гладкова, как военнослужащие могут бесплатно добраться до воинской части после лечения в госпитале.

Всё очень просто: если военнослужащий лечился в военном госпитале, то ему выдают проездные документы, с помощью которых он сможет бесплатно добраться до части. Если же он лечился в гражданской больнице, то добираться придётся за свои деньги. Но ему обязаны будут выплатить компенсацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что село Новая Таволжанка 22 ноября попала под обстрел: снарядом был повреждён госпиталь для ветеранов войн. Нескольких пациентов пришлось увезти.

Часть пациентов из обстрелянного под Белгородом госпиталя увезли в другие больницы
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#Александра Склярова#Спецоперация#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Госпиталь#Военнослужащие
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