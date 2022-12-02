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Вячеслав Гладков поручил своему заместителю накормить оленей

Сегодня, 21:52
Фото: PxHere
Жительница села под Прохоровкой рассказала губернатору Белгородской области о 150 завезённых оленях, умирающих от голода.

Вячеславу Гладкову поступила жалоба от жительницы села Кривошеевка Прохоровского района. По словам женщины, к ним в поселение завезли 150 оленей. Сделали для них ограждения, а кормить — нечем. Теперь олени умирают от голода.

Губернатор отреагировал достаточно эмоционально и попросил назвать этого «нехорошего человека», который так поступил с животными.

Вы скажите, кто этот нехороший человек, который привёз 150 оленей и не хочет их кормить? Нужно обращаться к Юлии Щедриной: она накормит ваших оленей.
Вячеслав Гладков

Глава региона посоветовал обращаться к его заместителю по сельскому хозяйству Юлии Щедриной, которая обязательно поможет в такой ситуации и накормит оленей.

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Олень#Дикие животные#Гладков
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