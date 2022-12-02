В центре внимания участников II Конгресса молодых ученых - новейшие технологии

Рассказывая о роли генетики в повседневной жизни человека, Воронцова подчеркивает, что генетические технологии – не только пропуск в мир высоких технологий, но уже и часть нашего ежедневного быта. Опираясь на генетические технологии в своей рутинной практике, врачи ставят и подтверждают диагнозы, что помогает выбрать верную тактику лечения пациентов. Цель ученых биомедицинского сектора состоит в том, чтобы результаты их исследований способствовали формированию методов диагностики, терапии, мониторинга, которые позволяли бы пациентам стать более здоровыми и счастливыми. Безусловно, генетические технологии дают медицине возможность двигаться в будущее – в направлении развития персонализированной медицины, уверена Воронцова.