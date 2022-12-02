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В центре внимания участников II Конгресса молодых ученых - новейшие технологии

Сегодня, 07:23
Фото: pxhere.com
В пятницу, 2 декабря, в рамках трека «Слагаемые научного и технологического суверенитета» II Конгресса молодых ученых пройдет деловая сессия «Генетика на ладони: технологии в нашей жизни». На ней представят успехи генетики, которые широко используются на практике.

В частности, это система медико-генетической помощи, создание и применение генно-терапевтических лекарственных препаратов. Участники обсудят возможности и перспективы науки, которая все активнее продвигает свои позиции в повседневности. Роль модератора возьмет на себя член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова. Об этом пишет newstracker.ru.

Рассказывая о роли генетики в повседневной жизни человека, Воронцова подчеркивает, что генетические технологии – не только пропуск в мир высоких технологий, но уже и часть нашего ежедневного быта. Опираясь на генетические технологии в своей рутинной практике, врачи ставят и подтверждают диагнозы, что помогает выбрать верную тактику лечения пациентов. Цель ученых биомедицинского сектора состоит в том, чтобы результаты их исследований способствовали формированию методов диагностики, терапии, мониторинга, которые позволяли бы пациентам стать более здоровыми и счастливыми. Безусловно, генетические технологии дают медицине возможность двигаться в будущее – в направлении развития персонализированной медицины, уверена Воронцова.

II Конгресс молодых ученых проходит 1–3 декабря 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» и является одним из основных мероприятий Десятилетия науки и технологий в России. В программе конгресса – различные тематические сессии о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Во II Конгрессе молодых ученых примут участие представители  более 40 стран мира.

С подробной информацией о Конгрессе молодых ученых можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: конгресс.наука.рф.

В роли организаторов Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг 1MI.

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