В Старом Осколе интерактивную карту с укрытиями опубликуют через неделю

В вечернем прямом эфире глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил жителям, что интерактивную карту с укрытиями уже разработали. Согласовывать разработанную карту будут порядка недели, после чего глава округа сразу опубликует её у себя на личной странице в соцсетях.
Задержка подготовки интерактивной карты образовалась из-за того, что не все помещения округа подошли под укрытия. Пришлось разработать схемы и маршруты в других местах. Но вся работа уже проведена, осталось только согласование.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского горокруга
Напомним, что интерактивную карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября. В Валуйском горокруге также 30 ноября появилась собственная интерактивная карта. В Белгородском районе карта в настоящий момент находится в разработке.