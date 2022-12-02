В Старом Осколе интерактивную карту с укрытиями опубликуют через неделю

В вечернем прямом эфире глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил жителям, что интерактивную карту с укрытиями уже разработали. Согласовывать разработанную карту будут порядка недели, после чего глава округа сразу опубликует её у себя на личной странице в соцсетях.