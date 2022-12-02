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В Старом Осколе интерактивную карту с укрытиями опубликуют через неделю

Сегодня, 17:22
Фото: 1MI
Подвал
В прямом эфире глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков объяснил причину задержки публикации карты.
Сюжет
Укрытия

В вечернем прямом эфире глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил жителям, что интерактивную карту с укрытиями уже разработали. Согласовывать разработанную карту будут порядка недели, после чего глава округа сразу опубликует её у себя на личной странице в соцсетях.

Задержка подготовки интерактивной карты образовалась из-за того, что не все помещения округа подошли под укрытия. Пришлось разработать схемы и маршруты в других местах. Но вся работа уже проведена, осталось только согласование.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского горокруга

Напомним, что интерактивную карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября. В Валуйском горокруге также 30 ноября появилась собственная интерактивная карта. В Белгородском районе карта в настоящий момент находится в разработке.

В Белгородском районе разрабатывают интерактивную карту с отмеченными укрытиями
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#Александра Склярова#Спецоперация#Укрытия#Старый Оскол#Андрей чесноков#Интерактивная карта
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