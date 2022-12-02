В Сети публикуют фото последствий прилёта в Шебекинском горокруге

Накануне в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. Под обстрел попали приграничный Валуйский и Шебекинский горокруга. В последнем под огнём ВСУ весь день находилось село Муром — пострадал мужчина. У него осколочные ранения. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.