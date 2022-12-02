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В Сети публикуют фото последствий прилёта в Шебекинском горокруге

Сегодня, 06:46
Фото: «ЧП 31»
Накануне приграничный район в Белгородской области в очередной раз попал под обстрел. В одном из домов было попадание на хозяйственный двор. Как рассказала местная жительница, в результате обстрела погибли кролики, осколками посекло забор и сараи, пишет «ЧП 31».
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Обстрел

1 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский горокруг вновь оказался под обстрелом. В одном из населённых пунктов было попадание на хозяйственный двор.

Его хозяйка рассказала, что без последствий не обошлось: «Попало на хоздвор. Побило кроликов, поразбивало кролятники, осколками посекло забор и сараи», — приводит её слова источник. Людей в момент обстрела дома не было.

Накануне в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. Под обстрел попали приграничный Валуйский и Шебекинский горокруга. В последнем под огнём ВСУ весь день находилось село Муром — пострадал мужчина. У него осколочные ранения. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Фото: «ЧП 31»
ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями
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