Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгородской области не раскрыто 35% тяжких и особо тяжких преступлений

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
На территории региона за десять месяцев 2022 года зарегистрировали более 1,6 тыс. нераскрытых тяжких преступлений, следует из статистики, опубликованной МВД РФ.

В Белгородской области за январь–октябрь текущего года не удалось раскрыть 35% тяжких и особо тяжких преступлений. За это время на территории региона не раскрыли более 1,6 тыс. такого рода преступлений. Их число в отчётный период выросло на 13,6%.

Раскрываемость тяжких преступлений в регионе составила 53,3%. За десять месяцев правоохранители раскрыли 1,8 тыс. преступлений в указанной группе — 35,2%. Также уточняется, что в области зафиксировали всего 3,7 тыс. тяжких преступлений.

В общем на территории региона в январе–октябре зафиксировали 12,3 тыс. преступлений. Их число выросло на 2,5%. Раскрыли правоохранители 7,3 тыс. их них, а не раскрыли — 4,6 тыс.

 

 

В белгородском УМВД объяснили причины роста числа преступлений в регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы стали чаще совершать преступления на улицах, в парках и скверахВ Белгородской области совершили на 213% больше преступлений с оружием и боеприпасамиВ Белгородской области резко выросло число тяжких преступлений
#Наталья Корявых#Происшествия#Эксклюзив#Полиция#Тяжкие преступления#Раскрываемость
Подпишитесь
Старый Хутор в Белгородской области обстреляли украинские войска
Сегодня, 13:46
Власти Воронежа проведут аудиторскую проверку в «Городских парковках» Жернового
Сегодня, 12:58
Застройщик элитного ЖК «Лимон» под Белгородом раскрыл причины забитой канализации
Сегодня, 08:24
Мэрия высказалась о продаже алкоголя по ночам в магазине Белгорода
Сегодня, 13:07
Громкоговорители и сирены в Белгороде будут включать каждый день до конца января
Сегодня, 09:54
Гранит науки и нечто с чемоданами: топ-15 необычных скульптур Белгорода
Сегодня, 12:46