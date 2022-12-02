В Белгородской области не раскрыто 35% тяжких и особо тяжких преступлений

В Белгородской области за январь–октябрь текущего года не удалось раскрыть 35% тяжких и особо тяжких преступлений. За это время на территории региона не раскрыли более 1,6 тыс. такого рода преступлений. Их число в отчётный период выросло на 13,6%.
Раскрываемость тяжких преступлений в регионе составила 53,3%. За десять месяцев правоохранители раскрыли 1,8 тыс. преступлений в указанной группе — 35,2%. Также уточняется, что в области зафиксировали всего 3,7 тыс. тяжких преступлений.
В общем на территории региона в январе–октябре зафиксировали 12,3 тыс. преступлений. Их число выросло на 2,5%. Раскрыли правоохранители 7,3 тыс. их них, а не раскрыли — 4,6 тыс.