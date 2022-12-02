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В Белгородской области 103 мобилизованных получили по 100 тысяч рублей к свадьбе

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
Финансовую помощь оказали депутаты Белгородской облдумы из личных средств. Также они оплатили молодожёнам суточное пребывание в гостинице. Подробнее журналистам «Бел.Ру» рассказали в областном правительстве и облдуме.

Во время прямого эфира глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе произошла очень необычная ситуация: ради выплат 41-летний мобилизованный вступил в брак с 72-летней невестой. При этом губернатор добавил, что средства выдают действительно любящим друг друга людям.

Чтобы узнать, сколько пар уже получили выплаты, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в облдуму и правительство региона.

В Белгородской облдуме нам ответили, что с начала объявления частичной мобилизации органы исполнительной и законодательной власти Белгородской области постарались задействовать все ресурсы, чтобы поддержать белгородцев, призванных на службу в ВС РФ, и их семьи. Во время личных встреч мобилизованных с губернатором жители озвучили просьбу — оказать содействие в регистрации брака.

По итогам договорённости губернатора и глав регионов, где белгородцы проходят подготовку, мобилизованные получили возможность заключить брак в ускоренном порядке.

Церемонии бракосочетания проходили как на территории Белгородской области, так и в Курской и Воронежской областях. Каждая молодая семья получила от белгородских депутатов по 100 000 рублей.

Как отметили в областном правительстве, деньги поступали на указанный молодожёнами банковский счёт. Это мог быть счёт, оформленный на любого из супругов. Всего финансовую помощь в регионе получили 103 молодые семьи. Выплаты производились из личных средств депутатов облдумы. Помимо выплат, молодожёнам оплачивалось также суточное пребывание в гостинице.

При этом в правительстве добавили, что средства не выплатили только одной паре. Но в то же время они получили ценные подарки.

 

 

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