В Белгородской области 103 мобилизованных получили по 100 тысяч рублей к свадьбе

Во время прямого эфира глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе произошла очень необычная ситуация: ради выплат 41-летний мобилизованный вступил в брак с 72-летней невестой. При этом губернатор добавил, что средства выдают действительно любящим друг друга людям.
Чтобы узнать, сколько пар уже получили выплаты, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в облдуму и правительство региона.
В Белгородской облдуме нам ответили, что с начала объявления частичной мобилизации органы исполнительной и законодательной власти Белгородской области постарались задействовать все ресурсы, чтобы поддержать белгородцев, призванных на службу в ВС РФ, и их семьи. Во время личных встреч мобилизованных с губернатором жители озвучили просьбу — оказать содействие в регистрации брака.
По итогам договорённости губернатора и глав регионов, где белгородцы проходят подготовку, мобилизованные получили возможность заключить брак в ускоренном порядке.
Церемонии бракосочетания проходили как на территории Белгородской области, так и в Курской и Воронежской областях. Каждая молодая семья получила от белгородских депутатов по 100 000 рублей.
Как отметили в областном правительстве, деньги поступали на указанный молодожёнами банковский счёт. Это мог быть счёт, оформленный на любого из супругов. Всего финансовую помощь в регионе получили 103 молодые семьи. Выплаты производились из личных средств депутатов облдумы. Помимо выплат, молодожёнам оплачивалось также суточное пребывание в гостинице.
При этом в правительстве добавили, что средства не выплатили только одной паре. Но в то же время они получили ценные подарки.