В Белгородской области 103 мобилизованных получили по 100 тысяч рублей к свадьбе

В Белгородской облдуме нам ответили, что с начала объявления частичной мобилизации органы исполнительной и законодательной власти Белгородской области постарались задействовать все ресурсы, чтобы поддержать белгородцев, призванных на службу в ВС РФ, и их семьи. Во время личных встреч мобилизованных с губернатором жители озвучили просьбу — оказать содействие в регистрации брака.