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В белгородском селе осколки ракет попали в школу, детский сад и дом культуры

Сегодня, 15:16
Фото: t.me/bbbelgorod
Повреждения зафиксировали в селе Старый Хутор Валуйского горокруга. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 2 декабря, под обстрел попало село Старый Хутор в Валуйском городском округе. Осколками ракет были повреждены пять частных домовладений, дом культуры, детский сад и школа.

Глава региона Вячеслав Гладков высказал своё мнение насчёт необходимости дистанционного обучения в социальных сетях.

Многие задают вопрос, при этом достаточно сильно возмущаются, почему на приграничных территориях введено дистанционное обучение …. Страшно представить, даже на секунду, что если бы сегодня при обстреле в пострадавшей школе в селе были дети! Поэтому дистант - это абсолютно вынужденная и необходимая на сегодня мера.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что сегодня жители некоторых населённых пунктов получали СМС-оповещения об обстрелах. Сообщения пришли жителям Шебекино и села Терезовка Шебекинского горокруга. 

Новые обстрелы в Белгородской области: повреждены дома, ДК и детсад
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#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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