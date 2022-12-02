В белгородском селе осколки ракет попали в школу, детский сад и дом культуры

Сегодня, 2 декабря, под обстрел попало село Старый Хутор в Валуйском городском округе. Осколками ракет были повреждены пять частных домовладений, дом культуры, детский сад и школа.
Глава региона Вячеслав Гладков высказал своё мнение насчёт необходимости дистанционного обучения в социальных сетях.
Многие задают вопрос, при этом достаточно сильно возмущаются, почему на приграничных территориях введено дистанционное обучение …. Страшно представить, даже на секунду, что если бы сегодня при обстреле в пострадавшей школе в селе были дети! Поэтому дистант - это абсолютно вынужденная и необходимая на сегодня мера.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что сегодня жители некоторых населённых пунктов получали СМС-оповещения об обстрелах. Сообщения пришли жителям Шебекино и села Терезовка Шебекинского горокруга.